Altında beklenmedik düşüş: 27 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan kritik gelişme ise, "ABD'nin öncülüğünde uluslararası çabaların, Rusya-Ukrayna ateşkesi için yeniden yoğunlaşması" oldu. Bu diplomatik hareketlilik, değerli metalin değer kazanma hızını düşürdü. Dün gerçekleşen kapanış değerine kıyasla, ons altın fiyatı bugün itibarıyla yüzde "0,40 oranında bir düşüş" kaydediyor.