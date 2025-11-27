Altında beklenmedik düşüş: 27 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Küresel jeopolitik gelişmelerle birlikte ons altındaki yükseliş ivmesinin zayıflaması, yatırımcıların gözünü 27 Kasım 2025’in güncel altın fiyatlarına çevirdi. İşte güncel altın fiyatları...

Geçen hafta işlemlerini 4.065 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, dün gerçekleştirilen ticari faaliyetlerde 4.171 dolara kadar tırmanma başarısı göstermiş, ancak günü 4.163 dolardan kapatmıştı.

Altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan kritik gelişme ise, "ABD'nin öncülüğünde uluslararası çabaların, Rusya-Ukrayna ateşkesi için yeniden yoğunlaşması" oldu. Bu diplomatik hareketlilik, değerli metalin değer kazanma hızını düşürdü. Dün gerçekleşen kapanış değerine kıyasla, ons altın fiyatı bugün itibarıyla yüzde "0,40 oranında bir düşüş" kaydediyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatleri itibarıyla yoğun şekilde "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorgulamalarını gerçekleştiriyor.

İşte 27 Kasım 2025 Perşembe güncel altın fiyatları:

Gram altın satış fiyatı: 5.659,76 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.470,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 18.941,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37.703,60 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.730,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 94.548,13 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.145,65 dolar

