Altında beklenti yükseldi! İslam Memiş gram altın fiyatı için 8 bin TL tahmini verdi

Memiş’e göre altın fiyatları 5 haneli seviyelere çıkabilir. Bunun nedenini jeopolitik krizler ve Merkez Bankalarının stok artırımı olarak açıklayan Memiş, yatırımcılara alım–satım dengesinin korunmasını önerdi. Altının orta ve uzun vadede değerini koruyacağını kaydeden Memiş, jeopolitik gerilim, savaş ve enflasyon gibi faktörlerin fiyatları etkileyeceğini söyledi.