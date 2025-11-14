Altında beklenti yükseldi! İslam Memiş gram altın fiyatı için 8 bin TL tahmini verdi
Küresel piyasada altın yeniden yükselişe geçerken Finans Analisti İslam Memiş, gram altının 8 bin TL seviyesine ulaşabileceğini söyledi. Güncel fiyatlardan küresel tahminlere kadar tüm veriler yatırımcıların odağında
Dünya piyasası altın fiyatlarının yükselmesiyle hareketlilik yaşıyor. ABD hükümetinin 43 gündür kapalı olması nedeniyle dalgalanan altın, 13 Kasım Perşembe günü hükümetin yeniden açılmasıyla tekrar yükselişe geçti.
Üç haftanın zirvesine çıkan altın fiyatlarının 2026’da ne olacağı da merak ediliyor. “Altın fiyatları kaç TL olacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Finans Analisti İslam Memiş, altının 8 bin TL’yi göreceği tarihi duyurdu.
Altın fiyatları 14 Kasım Cuma, haftanın son iş gününü düşüşle kapadı. Yatırımcı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altına yatırım yapmak isteyenler “Altın düşecek mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor
Altın fiyatlarına dair değerlendirmede bulunan Finans Analisti İslam Memiş, öngörülerini paylaştı. Gram altının yıl sonunda 5.500–6.000 TL bandında olabileceğini belirten Memiş, 2026 yılı için tahminini de açıkladı.
İslam Memiş’e göre gram altın 2026 yılında 8 bin TL seviyesine ulaşabilir.
Memiş’e göre altın fiyatları 5 haneli seviyelere çıkabilir. Bunun nedenini jeopolitik krizler ve Merkez Bankalarının stok artırımı olarak açıklayan Memiş, yatırımcılara alım–satım dengesinin korunmasını önerdi. Altının orta ve uzun vadede değerini koruyacağını kaydeden Memiş, jeopolitik gerilim, savaş ve enflasyon gibi faktörlerin fiyatları etkileyeceğini söyledi.