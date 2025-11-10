Altında büyük fırsat geliyor! İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik uyarı
Altın fiyatları haftaya yükselişle başlarken gözler yeniden piyasaların nabzını tutan isim İslam Memiş’e çevrildi. Ünlü ekonomist, “Bu hafta altın almak isteyenler dikkat etmeli” diyerek kritik alım-satım seviyelerini paylaştı.
Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliş ivmesi kazandı.
Yatırımcıların “Şimdi altın alınır mı, yoksa beklemeli mi?” sorusuna yanıt aradığı bu dönemde, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, altın almak için doğru zamanın henüz gelmediğini belirterek “Acele etmeyin” uyarısında bulundu.
“BU HAFTA ALTIN ALMAK PAHALI”
İslam Memiş, ons altında yükselişin kalıcı olmasını beklemediğini belirtti.
“Ons altın tarafında yükselişlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bu hafta 4.150 dolar direncini takip edeceğim.
Aşağıda 4 bin dolar ve 3 bin 980 dolar güçlü destek seviyeleri. 4 bin doların altına sarktıkça alım geliyor. Ancak bu hafta altın almak pahalı. Bence alım yapmak için biraz daha beklemek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Memiş, gram altındaki olası hareketleri de paylaştı:
“Serbest piyasada gram altın 5.740 lira seviyesinde. Geçtiğimiz haftaya göre 90 liralık bir yükseliş var. Ons altın bu yükselişi destekliyor.
5.800-5.820 lira aralığı gram altında önemli bir direnç bölgesi. Bu seviyelere kadar bir yükseliş yaşanabilir. Ancak ons altındaki olası geri çekilme durumunda gram altında 5.650 lira seviyesi destek olarak öne çıkacak.”
Altında kısa vadeli alım-satım fırsatlarını değerlendiren Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda 5 bin 500 ile 6 bin lira arasında bir bant hareketi söz konusu.
5 bin 500 lirada alım, 6 bin lirada satış fırsatı doğabilir. Paraya ihtiyacı olanlar, ev veya araba almak isteyenler için bu hafta ‘altın satmak için fırsat haftası’ olabilir.”
Kaynak: Türkiye Gazetesi