Altında çifte rekor! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda faiz indirimi beklentileri ve artan jeopolitik gerilimlerle altın fiyatları tarih yazdı. Ons altın 4 bin 167 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, gram altın Türkiye’de 5 bin 600 lirayı aşarak rekor kırdı.
Uluslararası piyasalarda yaşanan hareketlilik, Türkiye’deki altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. ABD ve Asya piyasalarındaki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatı 5 bin 600 TL’nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Günü yüzde 1,4 artışla kapatan gram altın, yatırımcısına sadece bir günde 80 TL’nin üzerinde kazanç sağladı.
Analistler, ons altındaki yükselişin sürmesi halinde gram altının kısa sürede 5 bin 800 TL seviyesini test edebileceğini belirtiyor.
“ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR”
Bank of America ve Société Générale analistleri, altın fiyatlarının 2026 yılında 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.
Standard Chartered ise 2026 yılı için ortalama ons altın fiyatı tahminini 4 bin 488 dolar olarak paylaştı.
Uzmanlara göre, Fed’in faiz indirim döngüsüne girmesiyle birlikte ABD tahvil getirilerinde yaşanacak düşüş ve küresel jeopolitik risklerin tırmanması, altın fiyatlarını uzun vadede desteklemeye devam edecek.
İşte güncel altın fiyatları:
Gram altın fiyatları:
Alış 5.592,76 TL – Satış 5.593,48 TL
Ons altın fiyatları:
Alış 4.163,26 USD – Satış 4.163,79 USD
Çeyrek altın fiyatları:
Alış 9.362,00 TL – Satış 9.469,00 TL
Yarım altın fiyatları:
Alış 18.723,00 TL – Satış 18.944,00 TL
Tam altın fiyatları:
Alış 36.231,16 TL – Satış 36.941,86 TL
Cumhuriyet Altını fiyatları:
Alış 37.332,00 TL – Satış 37.720,00 TL
Ata altın fiyatları:
Alış 37.363,39 TL – Satış 38.301,69 TL