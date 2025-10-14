Altında çifte rekor! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

“ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR”

Bank of America ve Société Générale analistleri, altın fiyatlarının 2026 yılında 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Standard Chartered ise 2026 yılı için ortalama ons altın fiyatı tahminini 4 bin 488 dolar olarak paylaştı.

Uzmanlara göre, Fed’in faiz indirim döngüsüne girmesiyle birlikte ABD tahvil getirilerinde yaşanacak düşüş ve küresel jeopolitik risklerin tırmanması, altın fiyatlarını uzun vadede desteklemeye devam edecek.