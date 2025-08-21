Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed’in faiz politikasına dair beklentiler ve Jackson Hole toplantısı öncesindeki belirsizlik, altın piyasasında düşüşe neden oldu.
Yayınlanma: Güncellenme:
21 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla spot altın yüzde 0,25 gerileyerek 3 bin 340 dolar seviyesine indi. Gram altın güne 4.395 TL’den başlarken, ons altın ise 3.346 dolardan işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda dün akşam altının onsu 3 bin 340,5 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 milyon 414 bin 999,50 lira oldu.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
🏅 Gram altın satış fiyatı: 4.395,84 TL
🥇 Çeyrek altın satış fiyatı: 7.187,42 TL
🥈 Yarım altın satış fiyatı: 14.374,84 TL
🥇 Tam altın satış fiyatı: 28.845,00 TL
👑 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.661,76 TL
💰 Gremse altın satış fiyatı: 72.001,00 TL
🌎 Ons altın satış fiyatı: 3.346,40 dolar