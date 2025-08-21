Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed’in faiz politikasına dair beklentiler ve Jackson Hole toplantısı öncesindeki belirsizlik, altın piyasasında düşüşe neden oldu.

21 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla spot altın yüzde 0,25 gerileyerek 3 bin 340 dolar seviyesine indi. Gram altın güne 4.395 TL’den başlarken, ons altın ise 3.346 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün akşam altının onsu 3 bin 340,5 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 milyon 414 bin 999,50 lira oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

🏅 Gram altın satış fiyatı: 4.395,84 TL

🥇 Çeyrek altın satış fiyatı: 7.187,42 TL

🥈 Yarım altın satış fiyatı: 14.374,84 TL

🥇 Tam altın satış fiyatı: 28.845,00 TL

👑 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.661,76 TL

💰 Gremse altın satış fiyatı: 72.001,00 TL

🌎 Ons altın satış fiyatı: 3.346,40 dolar

