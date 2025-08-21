Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları

Uluslararası piyasalarda dün akşam altının onsu 3 bin 340,5 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 milyon 414 bin 999,50 lira oldu.