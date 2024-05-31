Altında fırsat mı var? Altın haftayı düşüşle...

ALTINDA REKOR

Altında alıcıyı sevindiren gelişmeler yaşandı. Altında rekor bir düşüş var. Spot altın Pazartesi günü ons başına 2.449,89 dolarlık yeni bir zirveye ulaştı. Gümüş de, bakır gibi geçen hafta başında son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.