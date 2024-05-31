Altında fırsat mı var? Altın haftayı düşüşle...
Altın piyasasındaki hareketlilik durulmuyor. Altında geçtiğimiz hafta düşüş yaşandı. Uzmanlar ons altının bu yıl içerisinde 3 bin doları göreceğini tahmin ediyor. Altında fırsat mı var?
ALTINDA REKOR
Altında alıcıyı sevindiren gelişmeler yaşandı. Altında rekor bir düşüş var. Spot altın Pazartesi günü ons başına 2.449,89 dolarlık yeni bir zirveye ulaştı. Gümüş de, bakır gibi geçen hafta başında son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.
ALTIN FİYATLARI DİPTE
Geçtiğimiz hafta dalgalı seyrini koruyan altın nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte toparlandı. Piyasaların gözü Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz oranlarına çevrilmişti. Mayıs ayının son haftasında altın fiyatları dibi gördü; düşüş hafta boyu devam etti.
Yatırımcıların aklındaki soru devam ediyor. Alım fırsatı devam edecek mi?
Peş peşe rekorlar kırması beklenen ons ve gram altın cuma günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken
Gram altın dün piyasalarda 2.424,88 TL'den, çeyrek altın 3.976 TL'den, yarım altın ise 7.944 TL'den kapanış yaptı