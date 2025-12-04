Altında makas farkı azalıyor: İşte 4 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

İç piyasada fiziki ve spot altın arasındaki makas hızla kapanırken, gram ve ons altın güne kritik seviyelerde başladı. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği güncel tablo…

Altın piyasalarında son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanırken, yatırımcılar ve alım-satım yapmayı planlayanlar güncel altın fiyatlarını büyük bir ilgiyle takip etmeyi sürdürüyor.

Piyasayı etkileyen iç ve dış dinamikler, altın ve döviz kurlarındaki değişimler yakından izleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” gibi sorgulamalarla güncel durumu öğrenmeye çalışıyor.

MAKAS DARALDI

Piyasa gözlemcileri, ons altının bu hafta boyunca 4.245 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaştığını ifade ediyor. Analistler, kısa vadeli fiyat hareketlerinde Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtiyor.

Önceki haftalarda 1 kilogram altın için 5 bin dolara kadar çıkan fiyat farkı, şu anda 2 bin dolar seviyelerine inmiş durumda.

İşte 4 Aralık 2025 tarihi itibarıyla güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 5.732,19 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.499,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.000,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 38.012,15 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.848,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 95.356,75 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.196,74 dolar

