Altında makas farkı azalıyor: İşte 4 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Piyasayı etkileyen iç ve dış dinamikler, altın ve döviz kurlarındaki değişimler yakından izleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” gibi sorgulamalarla güncel durumu öğrenmeye çalışıyor.