Altında piyasa yükseldi, İslam Memiş uyardı: Gram altın için yeni rakamı açıkladı!
İsrail’in gece saatlerinde İran’a düzenlediği saldırı, küresel piyasaları derinden sarstı. Saldırıda üst düzey isimlerin hayatını kaybettiği belirtilirken, altın ve döviz fiyatları da hızla yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmeler yaptı
İşte Memiş’in değerlendirmeleri:
🔸 Gram altında yeni hedef: 4.500 TL
İslam Memiş, saldırının ardından altın fiyatlarında yükseliş beklendiğini vurguladı. Ancak bu trendin ne kadar süreceğinin; çatışmanın uzunluğu, İran’ın vereceği karşılık ile Çin ve Rusya’nın tavrına bağlı olduğunu belirtti. Memiş, gram altında ilk hedefin 4.500 lira, ons altında ise 3.500 dolar olduğunu kaydetti.
🔸 "Altın pahalı, gümüş ve borsa ucuz"
Memiş, güncel piyasa değerlendirmesinde “Bugün benim paramla ucuz olanlar: gümüş, borsa ve dolar. Pahalı olanlar: altın, petrol ve euro” ifadelerini kullandı. Jeopolitik risklerin altın fiyatlarına henüz tam olarak yansımadığını belirten uzman,
"Nisan ayında gördüğümüz 3.500 dolarlık ons seviyesine ulaşamadık, bu da en kötüsünün henüz fiyatlanmadığını gösteriyor" dedi.
🔸 "Haftasonu manipülasyona dikkat"
İslam Memiş, hafta sonları bilgi kirliliğinin arttığını ve piyasaların manipülasyona açık hale geldiğini belirterek, yatırımcıları uyardı: "Hafta sonları gelen spekülatif haberler, haftalık açılışlara yön verir."
🔸 "Senaryoda tek kazanan silah ve petrol lobileri"
Memiş, saldırının İran rejimini hedef aldığını savundu. “Bu bir rejim değişikliği ve parçalanma senaryosudur” diyen uzman, bu tür süreçlerden bireysel yatırımcıların değil, silah ve petrol lobilerinin kazançlı çıkacağını vurguladı.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın fiyatı
Alış: 4.294,00
Satış: 4.298,16
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,870.40
Satış: 7,027.49
Yarım altın fiyatı
Alış: 13,697.85
Satış: 14,054.98
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 28,506.00
Satış: 28,936.00
Gremse altın fiyatı
Alış: 68,703.97
Satış: 70,274.90
Ata altın fiyatı
Alış: 28,340.39
Satış: 29,055.55
Ziynet altın fiyatı
Alış: 27,481.59
Satış: 28,024.00