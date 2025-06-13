Altında piyasa yükseldi, İslam Memiş uyardı: Gram altın için yeni rakamı açıkladı!

İslam Memiş, saldırının ardından altın fiyatlarında yükseliş beklendiğini vurguladı. Ancak bu trendin ne kadar süreceğinin; çatışmanın uzunluğu, İran’ın vereceği karşılık ile Çin ve Rusya’nın tavrına bağlı olduğunu belirtti. Memiş, gram altında ilk hedefin 4.500 lira, ons altında ise 3.500 dolar olduğunu kaydetti.