Altında ralli başlıyor mu? Rüzgar terse döndü
FED faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Ancak FED kararı sürpriz olmadı. Altın fiyatlarında yükseliş ne zaman başlayacak? 2 Mayıs 2024 Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın ve Cumhuriyet altın fiyatında güncel rakamlar...
Amerika Merkez Bankası piyasanın beklentisine paralel olarak politika faizini serbest bıraktı. Ancak aylık bilanço küçültme büyüklüğünü 60 milyar dolardan 25 milyar dolara düşürdü.
Böylece parasal gevşeme beklentisi arttı. Bu beklenti ile Ons altın ilk tepki olarak 2 bin 300 dolar seviyelerinden 30 dolarlık bir sıçrama gerçekleştirdi.
Ons altın sert yükselişin ardından yeniden 2 bin 316 dolar seviyesine indi. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 477 çeyrek altın 4 bin 24 TL, Yarım altın 7 bin 987 TL, Tam altın ise 16 bin 35 TL'den güne başladı.
ALTIN YÜKSELECEK Mİ? İŞTE CEVABI
Gram altının 4 bin 435 TL olacağını söyleyen Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş küçük yatırımcının altın düşecek mi yükselecek mi sorusuna cevap verdi. Memiş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;