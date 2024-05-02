Altında ralli başlıyor mu? Rüzgar terse döndü

FED faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Ancak FED kararı sürpriz olmadı. Altın fiyatlarında yükseliş ne zaman başlayacak? 2 Mayıs 2024 Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın ve Cumhuriyet altın fiyatında güncel rakamlar...

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Altında ralli başlıyor mu? Rüzgar terse döndü - Resim: 1

Amerika Merkez Bankası piyasanın beklentisine paralel olarak politika faizini serbest bıraktı. Ancak aylık bilanço küçültme büyüklüğünü 60 milyar dolardan 25 milyar dolara düşürdü.

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Altında ralli başlıyor mu? Rüzgar terse döndü - Resim: 2

Böylece parasal gevşeme beklentisi arttı. Bu beklenti ile Ons altın ilk tepki olarak 2 bin 300 dolar seviyelerinden 30 dolarlık bir sıçrama gerçekleştirdi. 

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Altında ralli başlıyor mu? Rüzgar terse döndü - Resim: 3

Ons altın sert yükselişin ardından yeniden 2 bin 316 dolar seviyesine indi. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 477 çeyrek altın 4 bin 24 TL, Yarım altın 7 bin 987 TL, Tam altın ise 16 bin 35 TL'den güne başladı.

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Altında ralli başlıyor mu? Rüzgar terse döndü - Resim: 4

ALTIN YÜKSELECEK Mİ? İŞTE CEVABI

Gram altının 4 bin 435 TL olacağını söyleyen Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş küçük yatırımcının altın düşecek mi yükselecek mi sorusuna cevap verdi. Memiş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

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