Altında rekor beklentisi: Yıl sonunda fiyatlar ne kadar olacak?
Altın fiyatları yaz boyunca süren yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Güvenli liman olarak görülen altın kritik sınıra yaklaşırken, gümüş de yatırımcıların odağında. Sarraflar, gram altının yıl sonuna kadar 6 bin TL’yi, çeyrek altının ise 10 bin TL’yi bulabileceğini öngörüyor.
Jeopolitik riskler, yatırımcı talebi ve Fed’in faiz politikaları altının yönünü yukarı çevirdi.
Türkiye’de geleneksel yatırım aracı olan altın, son günlerde 5 bin TL’ye yaklaşan gram fiyatıyla dikkat çekiyor.
Hatay’da sarraflık yapan Ahmet Güney, gram altının yıl sonuna kadar 6 bin TL’yi aşacağını öngörerek, “Çeyrek altın 10 bin TL seviyesine ulaşacak” dedi.
"ALTIN HALA EN DOĞRU VE İSTİKRARLI YATIRIM"
Sarraf Güney, altının güvenli liman özelliğini koruduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Altın hala en doğru ve en istikrarlı yatırım aracı. Fed’in faiz tutumu, Donald Trump’ın çelişkili beyanları altının yönünü belirlemede etkili oldu. Şu anda altın uluslararası arenada bir geri iki ileri giderek kendini yukarı taşımaya devam ediyor.”
Altından sonra en çok kazandıran yatırım aracının gümüş olduğunu belirten Güney, “Altına paralel ilerleyen kahramanımız gümüş oldu. Çok istikrarlı bir şekilde yukarı doğru taşınıyor” dedi.
Altın fiyatları için yıl sonu beklentisini yineleyen Güney, “Bu yılın sonunda gram altının 6 bin TL, çeyrek altının 10 bin TL olacağını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.
Altın yatırımcılarına önerilerde bulunan Güney, “Yatırım için işçiliksiz bilezikleri tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra tam, yarım, çeyrek altın ile paketlenmiş 24 ayar ürünler de yatırım amaçlı tercih edilebilir” dedi.