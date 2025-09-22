Altında rekor: Gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu!

FED faiz kararı sonrası altında yeni rekor

Ons altın, Fed faiz kararının ardından 3 bin 707 dolara yükselerek rekor kırdı. Powell’ın açıklamalarından sonra gelen kar satışlarıyla 3 bin 685 dolara geriledi.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %0,37 artışla 4 bin 875 liraya yükseldi.

Cumhuriyet altını %0,36 değer kazanarak 32 bin 912 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 8 bin 136 lira olan çeyrek altın, %0,36 artışla 8 bin 165 liraya yükseldi.