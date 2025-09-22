Altında rekor: Gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu!
Altın fiyatları son durum canlı tablosu, anlık ve güncel grafik bilgileri ile yatırımcıların takibinde. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, gremse altın, has altın ve ata altın fiyatları yeni hafta öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrasında ons altın fiyatı rekor kırarak 3 bin 707 doları gördü. Başkan Jerome Powell’ın konuşmasının ardından gelen kar satışlarıyla gerileyen ons altın, haftayı yılbaşından bu yana %40,5 değer kazanarak 3 bin 685 dolardan kapattı.
Geçtiğimiz haftanın grafiği incelendiğinde, gram altın %0,37 yükselişle 4 bin 875 liraya, Cumhuriyet altını ise %0,36 artışla 32 bin 912 liraya çıktı. Bu gelişmeler sonrası “Altın fiyatları artmaya devam eder mi?” sorusu yatırımcıların gündeminde yer aldı.
FED faiz kararı sonrası altında yeni rekor
Ons altın, Fed faiz kararının ardından 3 bin 707 dolara yükselerek rekor kırdı. Powell’ın açıklamalarından sonra gelen kar satışlarıyla 3 bin 685 dolara geriledi.
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %0,37 artışla 4 bin 875 liraya yükseldi.
Cumhuriyet altını %0,36 değer kazanarak 32 bin 912 liraya çıktı.
Geçen hafta sonu 8 bin 136 lira olan çeyrek altın, %0,36 artışla 8 bin 165 liraya yükseldi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
🟡 Gram altın fiyatı
Alış: 5.018,61 TL
Satış: 5.021,91 TL
🟡 Çeyrek altın fiyatı
Alış: 8.173,00 TL
Satış: 8.223,00 TL
🟡 Tam altın fiyatı
Alış: 32.119,12 TL
Satış: 32.742,83 TL
🟡 Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 32.593,00 TL
Satış: 32.788,00 TL
🟡 Ata altın fiyatı
Alış: 33.122,85 TL
Satış: 33.948,09 TL
🟡 Has altın fiyatı
Alış: 4.877,96 TL
Satış: 4.878,89 TL
🟡 Gremse altın fiyatı
Alış: 80.297,81 TL
Satış: 82.108,18 TL
🟡 Ons altın fiyatı (USD)
Alış: 3.685,37
Satış: 3.686,07