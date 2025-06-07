Altında rekor sonrası gevşeme: 7 Haziran 2025 altın fiyatları

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle, geçtiğimiz günlerde tarihi zirveleri gören altın fiyatlarında gerileme eğilimi dikkat çekiyor. Bayram döneminde özellikle hediyelik ve yatırım amaçlı altına olan talep artsa da, fiyatlardaki düşüş ivmesi sürüyor.