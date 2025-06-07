Altında rekor sonrası gevşeme: 7 Haziran 2025 altın fiyatları

Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk gelen 7 Haziran 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altında rekor sonrası gevşeme: 7 Haziran 2025 altın fiyatları - Resim: 1

 Bayram alışverişleri ve artan talep, altın piyasasında hareketliliğe yol açarken, özellikle gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının fiyatları merak konusu oldu.




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Altında rekor sonrası gevşeme: 7 Haziran 2025 altın fiyatları - Resim: 2

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle, geçtiğimiz günlerde tarihi zirveleri gören altın fiyatlarında gerileme eğilimi dikkat çekiyor. Bayram döneminde özellikle hediyelik ve yatırım amaçlı altına olan talep artsa da, fiyatlardaki düşüş ivmesi sürüyor.

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Altında rekor sonrası gevşeme: 7 Haziran 2025 altın fiyatları - Resim: 3

Yatırımcılar “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın düştü mü?”, “Altın fiyatları yeniden yükselir mi?” gibi sorulara yanıt ararken, güncel veriler sabah saatlerinde açıklandı.

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Altında rekor sonrası gevşeme: 7 Haziran 2025 altın fiyatları - Resim: 4

🔹 7 Haziran 2025 Cumartesi Güncel Altın Fiyatları:

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Altında rekor sonrası gevşeme: 7 Haziran 2025 altın fiyatları - Resim: 5

Gram altın: Alış 4.175,92 TL – Satış 4.176,78 TL

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Altında rekor sonrası gevşeme: 7 Haziran 2025 altın fiyatları - Resim: 6

Çeyrek altın: Alış 6.784,00 TL – Satış 6.890,00 TL

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Altında rekor sonrası gevşeme: 7 Haziran 2025 altın fiyatları - Resim: 7

Yarım altın: Alış 13.567,00 TL – Satış 13.782,00 TL

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Altında rekor sonrası gevşeme: 7 Haziran 2025 altın fiyatları - Resim: 8

Tam altın: Alış 27.334,96 TL – Satış 27.874,55 TL

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Altında rekor sonrası gevşeme: 7 Haziran 2025 altın fiyatları - Resim: 9

Cumhuriyet altını: Alış 27.050,00 TL – Satış 27.438,00 TL

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