Altında rekor sonrası gevşeme: 7 Haziran 2025 altın fiyatları
Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk gelen 7 Haziran 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Bayram alışverişleri ve artan talep, altın piyasasında hareketliliğe yol açarken, özellikle gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının fiyatları merak konusu oldu.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle, geçtiğimiz günlerde tarihi zirveleri gören altın fiyatlarında gerileme eğilimi dikkat çekiyor. Bayram döneminde özellikle hediyelik ve yatırım amaçlı altına olan talep artsa da, fiyatlardaki düşüş ivmesi sürüyor.
Yatırımcılar “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın düştü mü?”, “Altın fiyatları yeniden yükselir mi?” gibi sorulara yanıt ararken, güncel veriler sabah saatlerinde açıklandı.
🔹 7 Haziran 2025 Cumartesi Güncel Altın Fiyatları:
Gram altın: Alış 4.175,92 TL – Satış 4.176,78 TL
Çeyrek altın: Alış 6.784,00 TL – Satış 6.890,00 TL
Yarım altın: Alış 13.567,00 TL – Satış 13.782,00 TL
Tam altın: Alış 27.334,96 TL – Satış 27.874,55 TL
Cumhuriyet altını: Alış 27.050,00 TL – Satış 27.438,00 TL