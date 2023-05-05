Altın fiyatları sert düştü: O karar sonrası tekrar fiyatlandı
Altın fiyatlarında son durum yatırımcı ve vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dün 1302 Tl bandına çıkarak rekor kıran gram altının güncel fiyatı merak ediliyor. 5 Mayıs Cuma ABD tarım dışı istihdam verisinin beklenenden iyi gelmesinin ardından altın ve gümüş sert düşüş yaşadı.
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Gram altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatında birkaç saat içinde hızlı şekilde düşüş yaşanıyor. Peki bu hızlı düşüşün sebebi nedir? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte yanıtlar...
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
Piyasaların yakından takip ettiği ABD verisi açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 180 binlik beklentiye karşın 253 bin artış kaydetti. Ülkede işsizlik yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi.
Fed Başkanı Jerome Powell çarşamba günkü açıklamalarında enflasyonla mücadele vurgusu yaparken veri odaklı karar alacaklarını yinelemişti.
İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
• Cumhuriyet altını alış: 9.153,00 TL
• Cumhuriyet altını satış: 9.293,00 TL
Tam Altın fiyatı
• Tam altın alış: 8.833,13 TL
• Tam altın satış: 9.009,84 TL