Altında son durum: Rekor üstüne rekor!
Ticaret savaşlarının küresel ekonomide yarattığı belirsizlik ortamı, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırarak güvenli limanlara yöneltti. Bu gelişmelerin etkisiyle dolar, son 2,5 yılın en düşük seviyelerine gerilerken, altın fiyatlarında tarihi bir yükseliş yaşanıyor.
Özellikle ons altın ve gram altın fiyatları, rekor üzerine rekor kırarak yatırımcının ilgisini üst seviyeye taşıdı.
Ons altın, 3.213 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı.
İç piyasada gram altın ise 3.927 TL’ye kadar yükseldi. Çeyrek altın 6.459 TL, yarım altın 12.918 TL, Cumhuriyet altını ise 25.722 TL’den alıcı buluyor.
Uzmanlar, küresel ekonomik gerilimlerin ve merkez bankalarının para politikalarında yaşanan belirsizliklerin, yatırımcıları altın gibi güvenli limanlara yönlendirdiğini belirtiyor.
Ayrıca, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret gerginlikleri, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve enflasyon endişeleri de bu yönelimi tetikliyor.
Altının tarihi zirveleri test etmesi, sadece büyük yatırımcıları değil, küçük tasarruf sahiplerini de piyasaya çekmeye başladı.
Kuyumcularda ve sarraflarda altına olan talebin arttığı, özellikle gram altın alımlarında yoğunluk yaşandığı bildiriliyor.
Piyasa uzmanları, mevcut ekonomik koşulların devam etmesi halinde altındaki yükseliş trendinin sürebileceğini öngörüyor.
Ancak altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişin, yatırım yapmadan önce dikkatli analiz gerektirdiği ve kısa vadeli dalgalanmaların da göz önünde bulundurulması gerektiği uyarısında bulunuluyor.