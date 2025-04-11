Altında son durum: Rekor üstüne rekor!

Ticaret savaşlarının küresel ekonomide yarattığı belirsizlik ortamı, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırarak güvenli limanlara yöneltti. Bu gelişmelerin etkisiyle dolar, son 2,5 yılın en düşük seviyelerine gerilerken, altın fiyatlarında tarihi bir yükseliş yaşanıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Altında son durum: Rekor üstüne rekor! - Resim: 1

Özellikle ons altın ve gram altın fiyatları, rekor üzerine rekor kırarak yatırımcının ilgisini üst seviyeye taşıdı.

1 10
Altında son durum: Rekor üstüne rekor! - Resim: 2

Ons altın, 3.213 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. 

2 10
Altında son durum: Rekor üstüne rekor! - Resim: 3

İç piyasada gram altın ise 3.927 TL’ye kadar yükseldi. Çeyrek altın 6.459 TL, yarım altın 12.918 TL, Cumhuriyet altını ise 25.722 TL’den alıcı buluyor.

3 10
Altında son durum: Rekor üstüne rekor! - Resim: 4

Uzmanlar, küresel ekonomik gerilimlerin ve merkez bankalarının para politikalarında yaşanan belirsizliklerin, yatırımcıları altın gibi güvenli limanlara yönlendirdiğini belirtiyor.

4 10
Altında son durum: Rekor üstüne rekor! - Resim: 5

Ayrıca, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret gerginlikleri, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve enflasyon endişeleri de bu yönelimi tetikliyor.

5 10
Altında son durum: Rekor üstüne rekor! - Resim: 6

Altının tarihi zirveleri test etmesi, sadece büyük yatırımcıları değil, küçük tasarruf sahiplerini de piyasaya çekmeye başladı.

6 10
Altında son durum: Rekor üstüne rekor! - Resim: 7

Kuyumcularda ve sarraflarda altına olan talebin arttığı, özellikle gram altın alımlarında yoğunluk yaşandığı bildiriliyor.

7 10
Altında son durum: Rekor üstüne rekor! - Resim: 8

Piyasa uzmanları, mevcut ekonomik koşulların devam etmesi halinde altındaki yükseliş trendinin sürebileceğini öngörüyor.

8 10
Altında son durum: Rekor üstüne rekor! - Resim: 9

 Ancak altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişin, yatırım yapmadan önce dikkatli analiz gerektirdiği ve kısa vadeli dalgalanmaların da göz önünde bulundurulması gerektiği uyarısında bulunuluyor.

9 10
Altında son durum: Rekor üstüne rekor! - Resim: 10
10 10
altın fiyatı ekonomi