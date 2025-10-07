Altında tarihi tırmanış! 7 Ekim güncel altın fiyatları



altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Altın bu yıl şu ana kadar %49 oranında değer kazandı.

Fiyat artışını destekleyen en önemli etkenler arasında; güçlü merkez bankası alımları, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) artan talep, zayıf dolar ve jeopolitik gerilimler yer alıyor.