Altında tarihi tırmanış! 7 Ekim güncel altın fiyatları
Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı altını yeniden zirveye taşıdı. ABD hükümetinin kapanma riski, Japon yeni’ndeki zayıflık ve belirsiz ekonomik görünüm, yatırımcıların yönünü altına çevirdi.
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Japonya’daki LDP seçimlerinin ardından yaşanan yen zayıflığının yatırımcıları güvenli limandan mahrum bıraktığını belirterek, “Yatırımcılar bu boşluğu altınla doldurdu” değerlendirmesinde bulundu.
Waterer ayrıca, ABD hükümetinin kapanma sürecinin ekonomik belirsizlik yarattığını vurgulayarak, “Fed’in faiz indirim beklentileri altını yatırımcılar için cazip hale getirdi” dedi.
ons altın 3.976 doları gördü
Ons altın güne 3.961 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 3.856 dolar, en yüksek 3.976 dolar seviyeleri test edildi. Gün sonunda ons altın 3.974 dolar civarında işlem gördü.
gram altın 5.328 TL seviyesinde
Gram altın güne 5.308 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 5.306 TL, en yüksek 5.330 TL görüldü.
Anlık olarak gram altın 5.328 TL seviyesinden işlem görüyor.
Kapalıçarşı’da ise gram altın 5.463 TL alış, 5.532 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.
çeyrek altın 9.015 TL’ye yükseldi
Çeyrek altın sabah saatlerinde 8.946 TL’den alınırken, 9.015 TL’den satılıyor.
yarım altın 18.041 TL
Yarım altın 17.892 TL alış, 18.041 TL satış seviyesinden işlem görüyor.
tam altın 35.602 TL’yi aştı
Tam altın piyasada 34.925 TL’den alınırken, 35.602 TL’den satılıyor.
cumhuriyet altını 35.944 TL
Cumhuriyet altını 35.674 TL alış, 35.944 TL satış seviyelerinde işlem görüyor.
reşat altın 35.976 TL
Reşat altın 35.706 TL’den alınırken, 35.976 TL’den satılıyor.
ziynet altını 88.679 TL’ye çıktı
Ziynet altını piyasada 87.314 TL alış, 88.679 TL satış seviyesinde bulunuyor.
altın fiyatlarında yükseliş sürüyor
Altın bu yıl şu ana kadar %49 oranında değer kazandı.
Fiyat artışını destekleyen en önemli etkenler arasında; güçlü merkez bankası alımları, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) artan talep, zayıf dolar ve jeopolitik gerilimler yer alıyor.
gümüş, platin ve paladyum da yükselişte
Altınla birlikte diğer değerli metallerde de yükseliş dikkat çekiyor:
Gümüş: %1,2 artışla 48,55 dolar
Platin: %1,2 yükselişle 1.623,88 dolar
Paladyum: %1,2 kazançla 1.275,65 dolar