Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları 3 Eylül Çarşamba günü yeni haftaya yükselişle başladı. Hafta başında başlayan yukarı yönlü seyir bugün de devam ediyor. Vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında “Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” ve “Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” yer alıyor.

Güncel verilere göre gram altın 4 bin 680 lira, çeyrek altın ise 7 bin 690 lira seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet, yarım, tam ve reşat altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 3 Eylül 2025 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu:



altın fiyatları yükselmeye devam mı edecek?

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası (FED) politikaları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler altın ve gümüşe talebi artırdı. ABD’deki faiz indirimi beklentileriyle birlikte değerli metallerde rekor seviyeler kaydedildi.

Gram altın 🟡 4 bin 695 TL ile tarihi zirvesini gördü.
Gümüş 🟡 54,28 TL seviyesine çıktı.
Uzmanlara göre kısa vadede düzeltme ihtimali olsa da uzun vadeli yükseliş trendi sürecek.

ONS ALTIN

Uluslararası piyasalarda ons altın 🟡 3547 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Şu sıralarda 3534 dolar 🟡 seviyesinden işlem görüyor.



GRAM ALTIN FİYATI

Güncel fiyat: 4.678 TL 🟡


ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.617 TL 🟡
Satış: 7.691 TL 🟡


YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.369 TL 🟡
Satış: 14.480 TL 🟡


TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.810 TL 🟡
Satış: 28.359 TL 🟡


CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 28.261 TL 🟡
Satış: 28.444 TL 🟡



ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 50.072 TL 🟡
Satış: 50.866 TL 🟡

REŞAT ALTINI FİYATI

Alış: 20.568 TL 🟡
Satış: 20.817 TL 🟡

