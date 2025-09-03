Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Güncel verilere göre gram altın 4 bin 680 lira, çeyrek altın ise 7 bin 690 lira seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet, yarım, tam ve reşat altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 3 Eylül 2025 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu:





