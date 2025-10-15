Altında yeni dönem mi başlıyor? Dev bankanın CEO’sundan çarpıcı açıklamalar

JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, altın fiyatları için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Dimon, fiyatların 5 bin hatta 10 bin dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde yatırımcıların altına yöneldiğini belirtti. Dimon, yatırımcıların portföylerinde altın bulundurmasının artık “yarı-rasyonel” hale geldiğini ifade etti.

Dimon açıklamasında, “Ben altın yatırımcısı değilim, altını tutmanın yüzde 4 maliyeti var. Ama bu gibi ortamlarda altın fiyatı kolayca 5 bin veya 10 bin dolara çıkabilir. Portföyde biraz altın bulundurmanın yarı-rasyonel olduğu nadir zamanlardan birindeyiz” dedi.

“ALTIN TUTMANIN BİR MANTIĞI VAR”

Dimon, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan artışa rağmen yatırımcıların bu varlığı tercih etmeye devam ettiğini belirtti.

Altın tutmanın bir mantığı olduğunu söyleyen Dimon, değerli metalin ucuz ya da pahalı olup olmadığını değerlendirmenin şu anda zor olduğunu ifade etti.

“VARLIK FİYATLARI YÜKSEK SEVİYEDE”

JP Morgan CEO’su, genel ekonomik tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede, varlık fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çekti.

Dimon, “Değerlemelerin bu noktada neredeyse her şeyde yüksek olduğu” ifadesini kullandı.

Dimon, mevcut piyasa koşullarında yatırım kararlarının dikkatli verilmesi gerektiğini, finansal değerlemelerin birçok alanda zirve seviyelere ulaştığını belirtti.

