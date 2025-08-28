Altında yeni rekor beklentisi: Gram altın 6 bin liraya ne zaman çıkacak? İşte uzman yorumu

Altın artık sadece takı değil, yatırımcıların güvenli limanı: Peki fırsat hâlâ devam ediyor mu?

Altın fiyatları, FED’in faiz indirim sinyali ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden yükseliş trendine girdi. Gram altın 4.475 TL’ye, ons altın ise 3.380 dolara çıktı. Uzmanlara göre altın, uzun vadede yatırımcısına kazandırmaya devam ederken; düğün sezonunda Ajda bilezik, Reşat 5’i bir yerde ve çeyrek altın gibi ürünlere olan ilgi artıyor.

Altında Yükseliş Başladı

Finans analisti İslam Memiş, “Geçen hafta 4.400 TL seviyelerinde olan gram altın bu hafta 75 lira değer kazandı. Çeyrek altın 7.340, yarım altın 14.680, tam altın ise 29.360 liraya yükseldi” açıklamasında bulundu.

FED ve Trump Etkisi

Altındaki yükselişte, FED Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında verdiği faiz indirimi sinyali ve ABD Başkanı Trump’ın FED üzerindeki baskısı etkili oldu. Memiş, “Bu gelişmeler altına destek sağladı. Uzun vadede altın yatırımcısına kaybettirmiyor” değerlendirmesini yaptı.

Düğünlerde Ajda Bilezik Trendi

Altın fiyatlarındaki artış düğün sezonunu da etkiledi. Son yılların en çok tercih edilen ürünü olan Ajda bilezik, hem estetik hem de yatırım değeriyle öne çıkıyor.

10 gramlık Ajda bilezik: 42 bin TL
20 gramlık Ajda bilezik: 84 bin TL

Memiş, “Artık gençlerden orta yaşa kadar herkes bu modeli tercih ediyor. Hatta erkekler bile Ajda bileziği yatırım ürünü olarak biliyor” dedi.

Yatırımda Çeyrek ve Reşat Öne Çıkıyor

Vatandaşların altını artık daha çok yatırım aracı olarak gördüğünü vurgulayan uzmanlar, gram altın, çeyrek altın ve tam altının en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını belirtiyor.

Reşat 5’i bir yerde altın: 150-155 bin TL
Cumhuriyet altını: 29-30 bin TL
2026 İçin 6 Bin Lira Beklentisi

İslam Memiş, gram altında önümüzdeki yıl 6 bin lira seviyesinin görülebileceğini belirterek, bugünkü fiyatların hâlâ alım fırsatı sunduğunu ifade etti.

Cumhuriyet altınının yıl sonunda 30 bin TL’nin üzerine, 2026’da ise 40-45 bin TL bandına çıkabileceği; çeyrek altının ise önümüzdeki yıl 10 bin liraya ulaşabileceği öngörülüyor.

28 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI


Gram altın fiyatı alış: 4.477 TL satış: 4.477 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 7.149 TL satış: 7.310 TL

Yarım altın fiyatı alış: 14.253 TL satış: 14.621 TL

Tam altın fiyatı alış: 29.093 TL satış: 29.287 TL

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 29.630 TL satış: 30.077 TL

Ons altın fiyatı alış: $3.390 satış: $3.390

