Altından daha fazla kazandırıyor: İşte yatırımcıların yeni gözdesi
İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi şehirlerde arsa ve tarla yatırımları tükendi. Yatırımcıların rotası artık daha önce göz ardı edilen illere çevrildi. Uzmanlara göre bazı şehirlerdeki toprak yatırımları, altını bile geride bırakan getiriler sunuyor.
Son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarında büyük bir artış yaşanırken, İstanbul başta olmak üzere Edirne ve Kırklareli gibi bölgelerde satılabilecek nitelikte arazi bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Özellikle yatırımcının gözdesi haline gelen bu şehirlerdeki talep, fiyatların zirveye ulaşmasına neden oldu.
Bu gelişme, yatırımcıların rotasını daha uygun fiyatlı ve yüksek potansiyelli illere çevirmesine yol açtı.
DEPREM KORKUSU VE KAR BEKLENTİSİ TOPRAK YATIRIMINA YÖNELTTİ
Türkiye genelinde vatandaşların deprem riskine karşı güvenli yatırım arayışı, tarla ve arsa alımında ciddi bir hareketlilik yarattı. Özellikle orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar, toprak yatırımlarının hem güvenli liman hem de yüksek getiri sunduğu görüşünde birleşiyor.
Böylece değerlenen diğer şehirler merak konusu oldu. ensonhaber.com’da ise konuyla ilgili faydalı bir içerik paylaşıldı.
İşte yatırım yapılabilecek en önemli şehirler:
KOCAELİ
Bölgeler: Gebze, Kartepe, İzmit, ve Körfez.
ESKİŞEHİR
Bölgeler: Tepebaşı, Odunpazarı.
MUĞLA
Bölgeler: Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, ve Datça.
BURSA
Bölgeler: Nilüfer, Mudanya, Gemlik, ve İnegöl.
, Fethiye, Milas, ve Datça.
ANTALYA
Bölgeler: Alanya, Manavgat, Kemer, Kaş, ve Konyaaltı.
İZMİR
Bölgeler: Urla, Çeşme, Seferihisar, Menemen, ve Bayraklı.
ANKARA
Bölgeler: Gölbaşı, Çankaya, Yenimahalle, ve Etimesgut.
İSTANBUL
Bölgeler: Çatalca, Silivri, Arnavutköy, ve Büyükçekmece.