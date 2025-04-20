Altından daha fazla kazandırıyor: İşte yatırımcıların yeni gözdesi

Son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarında büyük bir artış yaşanırken, İstanbul başta olmak üzere Edirne ve Kırklareli gibi bölgelerde satılabilecek nitelikte arazi bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Özellikle yatırımcının gözdesi haline gelen bu şehirlerdeki talep, fiyatların zirveye ulaşmasına neden oldu.