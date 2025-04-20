Altından daha fazla kazandırıyor: İşte yatırımcıların yeni gözdesi

İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi şehirlerde arsa ve tarla yatırımları tükendi. Yatırımcıların rotası artık daha önce göz ardı edilen illere çevrildi. Uzmanlara göre bazı şehirlerdeki toprak yatırımları, altını bile geride bırakan getiriler sunuyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altından daha fazla kazandırıyor: İşte yatırımcıların yeni gözdesi - Resim: 1

Son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarında büyük bir artış yaşanırken, İstanbul başta olmak üzere Edirne ve Kırklareli gibi bölgelerde satılabilecek nitelikte arazi bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Özellikle yatırımcının gözdesi haline gelen bu şehirlerdeki talep, fiyatların zirveye ulaşmasına neden oldu.

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Altından daha fazla kazandırıyor: İşte yatırımcıların yeni gözdesi - Resim: 2

Bu gelişme, yatırımcıların rotasını daha uygun fiyatlı ve yüksek potansiyelli illere çevirmesine yol açtı.

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Altından daha fazla kazandırıyor: İşte yatırımcıların yeni gözdesi - Resim: 3

DEPREM KORKUSU VE KAR BEKLENTİSİ TOPRAK YATIRIMINA YÖNELTTİ

Türkiye genelinde vatandaşların deprem riskine karşı güvenli yatırım arayışı, tarla ve arsa alımında ciddi bir hareketlilik yarattı. Özellikle orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar, toprak yatırımlarının hem güvenli liman hem de yüksek getiri sunduğu görüşünde birleşiyor.

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Altından daha fazla kazandırıyor: İşte yatırımcıların yeni gözdesi - Resim: 4

Böylece değerlenen diğer şehirler merak konusu oldu. ensonhaber.com’da ise konuyla ilgili faydalı bir içerik paylaşıldı.

İşte yatırım yapılabilecek en önemli şehirler:

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Altından daha fazla kazandırıyor: İşte yatırımcıların yeni gözdesi - Resim: 5

KOCAELİ

Bölgeler: Gebze, Kartepe, İzmit, ve Körfez.

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ESKİŞEHİR

Bölgeler: Tepebaşı, Odunpazarı.

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MUĞLA

Bölgeler: Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, ve Datça.

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Altından daha fazla kazandırıyor: İşte yatırımcıların yeni gözdesi - Resim: 8

BURSA

Bölgeler: Nilüfer, Mudanya, Gemlik, ve İnegöl.

, Fethiye, Milas, ve Datça.

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Altından daha fazla kazandırıyor: İşte yatırımcıların yeni gözdesi - Resim: 9

ANTALYA

Bölgeler: Alanya, Manavgat, Kemer, Kaş, ve Konyaaltı.

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Altından daha fazla kazandırıyor: İşte yatırımcıların yeni gözdesi - Resim: 10

İZMİR

Bölgeler: Urla, Çeşme, Seferihisar, Menemen, ve Bayraklı.

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Altından daha fazla kazandırıyor: İşte yatırımcıların yeni gözdesi - Resim: 11

ANKARA

Bölgeler: Gölbaşı, Çankaya, Yenimahalle, ve Etimesgut.

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Altından daha fazla kazandırıyor: İşte yatırımcıların yeni gözdesi - Resim: 12

İSTANBUL

Bölgeler: Çatalca, Silivri, Arnavutköy, ve Büyükçekmece.

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