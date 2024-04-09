Altını olanlar, altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarılar!

9.618 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Pozitif görünüm devam ediyor. Bu ay 10 bin puan seviyesi sürpriz olmaz. Düşüşler kısa vadede alım fırsatı olarak görünüyor. Mevcutu korumak, alım için düşüşleri beklemek gerek.

9 bin 400-9 bin 800 puan aralığını takip edeceğim.