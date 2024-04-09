Altını olanlar, altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarılar!
İslam Memiş piyasalar için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bu hafta doğru hafta mı? Altını almalı mı yoksa satmalı mı?
Yerel seçimlerin ardından Türkiye şimdi de Ramazan Bayramı nedeniyle resmi tatile girecek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş TV100’deki köşe yazısında tatil öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine ve Euro bölgesinde Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararına dikkat çekti. Memiş, dolar ile bekleme tavsiyesinde bulundu.
Memiş yazısında tüm yatırım araçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
9.618 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Pozitif görünüm devam ediyor. Bu ay 10 bin puan seviyesi sürpriz olmaz. Düşüşler kısa vadede alım fırsatı olarak görünüyor. Mevcutu korumak, alım için düşüşleri beklemek gerek.
9 bin 400-9 bin 800 puan aralığını takip edeceğim.
65-70 bin dolar aralığında dalgalanmaya devam eder. 70 bin dolar üzerindeyiz ancak tekrar 65 bin dolar seviyesine hazırlıklı olmak gerek. Orta ve uzun vadede pozitif beklentimi sürdürüyorum.