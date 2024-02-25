Altını olanlar dikkat! Gram altın 4 bin TL mi olacak? 25 şubat altın fiyatları
Elinde altın olanlar ve altına yatırım yapmak isteyenler altın ile ilgili tüm içerikleri takip ediyor. Son olarak Merkez Bankası'nın son faiz oranı kararı yüzde 45 seviyesinde tutmasıyla, Fed'in politikaları altın piyasası etkilenmeye devam ediyor.Peki Gram altın 4 bin TL mi olacak? İşte yanıtı...
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Editör: Orhun Çoban
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Merkez Bankası altığı kararla faizi yüzde 45 oranında sabit tuttu.
Merkez Bankası Faiz kararı ve FED'in faiz kararı altın piyasasında yankı uyandırdı. Dolar'ın yükselişi ons altının fiyatı artmasına neden oluyor.
Uzmanlar yaptıkları değerlendirmede ons altın fiyatlarının artması ve döviz kurlarının artışı gram altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirecek.
Yaşanan bu gelişmelerle birlikte doların 60 TL'ye, ons altının 3 bin dolar seviyelerine ulaşabileceği iddia edildi. Bu durum yaşanırsa Gram altının fiyatının 4 bin TL'ye kadar çıkabileceği düşünülüyor.