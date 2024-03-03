Altını olanlar dikkat! 30 gün uyarısı... 3 Mart altın fiyatları...
Altını olanlar ve altın yatırımı yapmak isteyenler altın fiyatlarını takip ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara 30 gün uyarısı geldi. İşte ayrıntılar ve 3 mart altın fiyatları...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, mart ayı için altın değerlendirmesinde bulundu. İşte Memiş'in TV100'deki yazısı...
"Asıl odak noktam Mayıs.
Şubat ayındaki bir yazımda “Sizi Mayıs ayına hazırlıyorum” uyarım vardı.
Mayısa kadar yol haritam da bir değişiklik yok.
Mart beklentim döviz kurları, altın ve gümüşün gram fiyatlarının yukarı, borsa ve kripto paraların aşağı olacağı yönünde.
Rakamların bir değeri yok.
Çünkü her gün değersizleşiyor.
İnsanlara artık rakamların yükselmesi bir şey ifade etmiyor.
“Bir ay sonra nedenleri ile dolar 50 lira olabilir” de, umursamazlar.
Çünkü enflasyon herkesi bezdirdi.
Enflasyon karşısında hiçbir rakam kazandırmadı veya koruyamadı.
Martta dış politikayı daha yakından takip edeceğim.
Dış politika tarafında yaşanabilecek görüş ayrılıkları veya kırılmalar piyasayı direkt olarak etkiler.
Buna Rusya, Avrupa ve ABD tarafından gelebilecek haber akışları diyebiliriz