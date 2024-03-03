Altını olanlar dikkat! 30 gün uyarısı... 3 Mart altın fiyatları...

"Asıl odak noktam Mayıs.

Şubat ayındaki bir yazımda “Sizi Mayıs ayına hazırlıyorum” uyarım vardı.

Mayısa kadar yol haritam da bir değişiklik yok.

Mart beklentim döviz kurları, altın ve gümüşün gram fiyatlarının yukarı, borsa ve kripto paraların aşağı olacağı yönünde.