Altını olanlar dikkat! Altında rekor rakam... 19 şubat altın fiyatları...

Gram altında 25 lira gerileme oldu, olsun. Sepetinde doları var mı var, ons satın alabilirsin. TL var mı, gram altın aldın yine kârdasın. 1 milyon TL'niz varsa, 250 bin lira döviz, 250 bin lira emtia, 250 bin lira borsa, 250 bin lira da kenarda durur. Sepet yapmak önemli.