Altını olanlar dikkat! Altında rekor rakam... 19 şubat altın fiyatları...
Elinde altını olanlar için Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir uyarı geldi. Memiş altında rekor rakamı açıkladı. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte 19 şubat altın fiyatları...
Elinde altını olanlar için Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir uyarı geldi. “Ajandamızda ‘Mart sonuna kadar 2.150, yaz aylarında 2.500-2.700, yıl bitene kadar da 3.000 lirayı göreceğiz’ vardı. Bu devam ediyor” ifadelerini kullanan İslam Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:
“Her düşüşte elinden çıkaranlar, malını yerine koymak için oldukça zorlanacaktır. ‘Elimde altın var, faize borsaya geçsem mi?’ diyenler var. Sepet uygulamasında sepetimizde bütün varlıklar var. Borsaya da altına da gümüşe de zamanında girdik biz.
Gram altında 25 lira gerileme oldu, olsun. Sepetinde doları var mı var, ons satın alabilirsin. TL var mı, gram altın aldın yine kârdasın. 1 milyon TL'niz varsa, 250 bin lira döviz, 250 bin lira emtia, 250 bin lira borsa, 250 bin lira da kenarda durur. Sepet yapmak önemli.
Ons gümüş ve gram gümüşte de düşüşler vardı. Benim parama göre ons gümüş ve gram gümüş bedava. Yine yükselişler devam edecek. 24 lira, 24 dolar seviyesi radarımızda gümüş ons ve gramında.”