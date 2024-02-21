Altını olanlar dikkat! Dikkat çeken analiz: 3 bin dolar... 21 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Elinde altın olanları ve altın yatırımı yapmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir analiz geldi. ABD'li bankacılık devi Citi, altın ve petrol fiyatlarına yönelik yayınladığı analizde ons altının 3 bin dolara petrol fiyatlarının ise 100 doları görebileceği belirtildi. İşte ayrıntılar...
ABD merkezli bankacılık devi Citi'nin altın ve petrol analizi dikkat çekti. Bankanın analizine göre altın fiyatları önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ons başına 3 bin dolara çıkabilir. Petrol fiyatı ise 100 doları görebilir.
Citi analistleri, merkez bankalarının ani alım yapması, olası bir stagflasyon veya derin küresel resesyon durumunda altının yüzde 50 artabileceğini açıkladı.
Analistlere göre gelişmekte olan piyasaların merkez bankaları, dolara olan güvenin azalması ile altına hücum edebilir. Banka, Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Türkiye'nin son yıllarda altın alımlarını artırdığına dikkat çekti.
Analizde derin küresel durgunluk nedeniyle Fed'in faizleri hızla düşürebileceği bir senaryoya da vurgu yapıldı.
Ons altın, bugün itibarıyla 2 bin 28 dolardan işlem görüyor. Brent petrol ise 83,37 dolar civarında seyrediyor.
21 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.935,00
Yarım altın satış: 7.150,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.764,00
Tam altın satış: 14.216,00