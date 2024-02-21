Altını olanlar dikkat! Dikkat çeken analiz: 3 bin dolar... 21 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Analistlere göre gelişmekte olan piyasaların merkez bankaları, dolara olan güvenin azalması ile altına hücum edebilir. Banka, Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Türkiye'nin son yıllarda altın alımlarını artırdığına dikkat çekti.

Analizde derin küresel durgunluk nedeniyle Fed'in faizleri hızla düşürebileceği bir senaryoya da vurgu yapıldı.