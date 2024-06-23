Altını olanlar dikkat: Göstergeler kırmızı
Vatandaşlar yükselen enflasyona karşı yatırımını korumaya çalışıyor. Altın da bu yatırım araçarından biri. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 23 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları haftayı düşüş eğiliminde kapattı. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları bugün değer kaybediyor.
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 489 liradan yaparken; 23 Haziran Pazar günü saat 08.10 itibarıyla 2 bin 450 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 070 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 006 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.450,05
Satış: 2.450,67
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.321,38
Satış: 2.322,57