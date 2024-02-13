Altını olanlar dikkat! Gram altında yatay seyir çok sürmeyecek...

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesi ve ABD makro verilerin güçlü gelmesi ile Dolar Endeksi’nin artması ons altın fiyatlarında baskı unsuru oluşturuyor. Bu sabah 2.017 dolar seviyesindeki ons altın için verinin açıklanacağı saate kadar yatay bir hareket sergilemesi bekleniyor.

Özellikle vatandaşların gram altın hakkında yaptıkları araştırmalar neticesinde bir çok analistin ve ekonomi yazarının ortak kanaati yıl sonunda gram altının 3 bin TL olacağı yönünde. Peki bugün altın ne kadar? İşte 13 şubat altın fiyatları...

13 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.993,53

Gram altın satış: 1.993,77

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.368,00

Çeyrek altın satış: 3.434,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.756,00

Yarım altın satış: 6.909,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.368,00

Tam altın satış: 13.590,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.646,00

Cumhuriyet altını satış: 13.852,00

ATA ALTIN NE KADAR?