Altını olanlar dikkat! Gram altında yeni dönem... 20 Şubat 2024 güncel altın fiyatları
Elinde altını olanlar için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Haftasonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösteren altın fiyatları için yeni bir dönem başlayacağı yorumları yapıldı. 20 Şubat 2024 Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın fiyatlarında son durum...
Ons altın geçtiğimiz hafta 1985 dolar seviyesine kadar geriledi. Cuma günü sürpriz bir hamle yaparak 2 bin dolar seviyesine yeniden çıktı.
Analistler altın tarafında uzun vadede beklentilerde değişiklik olmadığını belirterek "Kısa vadede yeniden bir düşüş bekliyoruz. Çünkü Ons altın tarafında 2 bin 20 dolar seviyesinde giden bir trend vardı. O seri bozuldu. Ons altın 1960 dolar seviyelerine düşebilir. Buda gram altında sert düşüş beklentisini artırıyor. Ancak uzun vadede yükseliş trend başlayacak. Ons altında 2 bin 400, 2 bin 500 dolar seviyesi beklenmeye devam ediliyor. Güçlü duran dolar ile birlikte gram altında yeni dönem başladı. Gram altın o zaman tarihi zirvesini görerek 3400 TL' olacak." öngörüsünde bulunuluyor.
ŞUBAT 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.903,00
Yarım altın satış: 7.087,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.661,00
Tam altın satış: 14.112,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.799,00
Cumhuriyet altını satış: 14.007,00