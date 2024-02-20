Altını olanlar dikkat! Gram altında yeni dönem... 20 Şubat 2024 güncel altın fiyatları

Analistler altın tarafında uzun vadede beklentilerde değişiklik olmadığını belirterek "Kısa vadede yeniden bir düşüş bekliyoruz. Çünkü Ons altın tarafında 2 bin 20 dolar seviyesinde giden bir trend vardı. O seri bozuldu. Ons altın 1960 dolar seviyelerine düşebilir. Buda gram altında sert düşüş beklentisini artırıyor. Ancak uzun vadede yükseliş trend başlayacak. Ons altında 2 bin 400, 2 bin 500 dolar seviyesi beklenmeye devam ediliyor. Güçlü duran dolar ile birlikte gram altında yeni dönem başladı. Gram altın o zaman tarihi zirvesini görerek 3400 TL' olacak." öngörüsünde bulunuluyor.