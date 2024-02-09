Altını olanlar dikkat! Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı... 9 Şubat altın fiyatları...

Vatandaşların en güvenilir ve en çok kazandıran yatırımlardan biri olarak gördüğü altında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı...

Mamiş, "Ons altın ve gram altında yıllık bazda beklediğimiz yükseliş trendi devam etmekte. Gram altın için ilk direnç seviyemiz 2150 lira, yaz aylarında 2500-2700 lira, yıl sonunda ise 3000 lira beklentim var. Yani altın tarafındaki her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

9 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.005,52

Gram altın satış: 2.005,81

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.364,00

Çeyrek altın satış: 3.451,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.749,00

Yarım altın satış: 6.882,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.416,00

Tam altın satış: 13.639,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.641,00

Cumhuriyet altını satış: 13.847,00

ATA ALTIN NE KADAR?