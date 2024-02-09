Altını olanlar dikkat! Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı... 9 Şubat altın fiyatları...

Elinde altını olanlar, altın yatırımı yapmak isteyenler ve altın borçlananlar altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri günlük olarak takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı... İşte 9 Şubat altın fiyatları...

Altını olanlar dikkat! Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı... 9 Şubat altın fiyatları...
Son Güncelleme:

Vatandaşların en güvenilir ve en çok kazandıran yatırımlardan biri olarak gördüğü altında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı...

Mamiş, "Ons altın ve gram altında yıllık bazda beklediğimiz yükseliş trendi devam etmekte. Gram altın için ilk direnç seviyemiz 2150 lira, yaz aylarında 2500-2700 lira, yıl sonunda ise 3000 lira beklentim var. Yani altın tarafındaki her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı. 

9 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Altını olanlar dikkat! Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı... 9 Şubat altın fiyatları... - Resim : 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 2.005,52
  • Gram altın satış: 2.005,81

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 3.364,00
  • Çeyrek altın satış: 3.451,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 6.749,00
  • Yarım altın satış: 6.882,00

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 13.416,00
  • Tam altın satış: 13.639,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış: 13.641,00
  • Cumhuriyet altını satış: 13.847,00

ATA ALTIN NE KADAR?

  • Ata altın alış: 13.829,00
  • Ata altın satış: 14.012,00
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 9 şubat 2024 hava durumuMeteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 9 şubat 2024 hava durumuHava Durumu
# Altın
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!
İletişim Başkanlığından doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
İletişim Başkanlığından doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Altını olanlar dikkat! Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı...
Altını olanlar dikkat! Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı...
Akaryakıt'a dev zam!
Akaryakıt'a dev zam!
Elektrik ve doğal gaza zam mı geliyor? Açıklama yapıldı...
Elektrik ve doğal gaza zam mı geliyor? Açıklama yapıldı...
Öne Çıkanlar Ekrem İmamoğlu DEM Parti'ye Ne Verdi? | Halil Nebiler Televizyon Gazetesi Ekrem İmamoğlu DEM Parti'ye Ne Verdi? | Halil Nebiler Televizyon Gazetesi Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı