Altını olanlar dikkat! Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı... 9 Şubat altın fiyatları...
Elinde altını olanlar, altın yatırımı yapmak isteyenler ve altın borçlananlar altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri günlük olarak takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı... İşte 9 Şubat altın fiyatları...
Vatandaşların en güvenilir ve en çok kazandıran yatırımlardan biri olarak gördüğü altında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı...
Mamiş, "Ons altın ve gram altında yıllık bazda beklediğimiz yükseliş trendi devam etmekte. Gram altın için ilk direnç seviyemiz 2150 lira, yaz aylarında 2500-2700 lira, yıl sonunda ise 3000 lira beklentim var. Yani altın tarafındaki her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
9 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış: 2.005,52
- Gram altın satış: 2.005,81
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış: 3.364,00
- Çeyrek altın satış: 3.451,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış: 6.749,00
- Yarım altın satış: 6.882,00
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış: 13.416,00
- Tam altın satış: 13.639,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış: 13.641,00
- Cumhuriyet altını satış: 13.847,00
ATA ALTIN NE KADAR?
- Ata altın alış: 13.829,00
- Ata altın satış: 14.012,00
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