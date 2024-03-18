Altını olanlar dikkat! İslam Memiş tarih vererek uyardı: 'Cebinde dolar olana acıyorum'
Seçim öncesi önemli bir haftaya girerken, piyasalardaki hareketlilik dikkat çekiyor. Bu hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının da açıklanması bekleniyor. İslam Memiş konuya ilişkin kritik uyarılarda bulundu.
Seçim öncesi önemli bir haftaya girerken, piyasalardaki hareketlilik dikkat çekiyor. Bu hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının da açıklanması bekleniyor. Piyasa uzmanı Memiş, "Dolar cebinde bulunduranlara çok acıyorum" diyerek düşüncesini ifade etti.
Yatırımcılar ve piyasa takipçileri, Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatları ile döviz kurlarını yakından takip ediyor. Seçim öncesinde piyasalardaki bu hareketlilik, ekonomi ve finans dünyasında büyük bir ilgiyle izleniyor.
Yatırımcılar gelecekteki kararları beklerken, piyasa uzmanları da değerlendirmelerini sunuyor. İslam Memiş gibi uzmanlar, Türkiye'deki altın ve döviz piyasalarına dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Memiş, "Ülkemizde ekranlarda gördüğünüz külçe altınlar yok" diyerek altın piyasasındaki durumu vurguladı
. Ayrıca, "Dolar taşıyanlara gerçekten üzülüyorum" diyerek döviz piyasasına yönelik düşüncelerini dile getirdi.