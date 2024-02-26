Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı
Altın fiyatları sürekli olarak yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Vatandaşlar, altın fiyatlarının artış trendinin devam edip etmeyeceğini merak ederken, 22 gram altının yasaklanacağı iddiası beklenmedik bir şekilde ortaya atıldı.
Altın fiyatlarındaki artış düğün ve toplu davetlerde takı takmak isteyen vatandaşı 0,25 ve 0,50 gram altınlara yönelmesine neden olmuştu. Ancak 0,25 ve 0,50 gram altınlar üretimden kaldırıldı. Uzman isimden yapılan açıklamaya göre 22 ayar gram altının da üretimden kaldırılacağı iddia edildi.
Altın fiyatlarındaki artış düğün ve toplu davetlerde takı takmak isteyen vatandaşı 0,25 ve 0,50 gram altınlara yönelmesine neden olmuştu. Ancak 0,25 ve 0,50 gram altınlar üretimden kaldırıldı. Uzman isimden yapılan açıklamaya göre 22 ayar gram altının da üretimden kaldırılacağı iddia edildi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Geçen sene yarım ve çeyrek gram altının yasaklanmasına dikkat çeken Memiş şunları söyledi:
- 2023’de 0,25-0,50 gr altın üretimi yasaklanmıştı. Sırada 22 ayar gram altın üretiminin yasaklanması mı var? 2024’de yeni düzenlemelere hazır olun
Gram altın Kapalıçarşı'da 2 bin 122 liradan, 22 ayar gram altın ise 2 bin 24 liradan alıcı buluyor.