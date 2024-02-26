Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı

Altın fiyatlarındaki artış düğün ve toplu davetlerde takı takmak isteyen vatandaşı 0,25 ve 0,50 gram altınlara yönelmesine neden olmuştu. Ancak 0,25 ve 0,50 gram altınlar üretimden kaldırıldı. Uzman isimden yapılan açıklamaya göre 22 ayar gram altının da üretimden kaldırılacağı iddia edildi.