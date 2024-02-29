Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: Cuma günü bitiyor... 29 şubat altın fiyatlları...

Altında düşüşler aşamaları gerçekleşecek olsa da, yükselişlerin saatler içerisinde yaşanacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden altın tarafında gördüğümüz satışların adresi bitcoin oluyor. Bitcoin fiyatlarındaki artışın önemli bir bölümü, altın tarafından çıkanlardan gelmekte ve yaşanan rekorlar, altın sahiplerini bitcoine yönlendiriyor. Bu nedenle haftanın geri kalan bölümünde altın fiyatlarının düştüğünü görebiliriz ancak ilerleyen haftalarda bitcoin tarafında yaşanacak kar satışlarının da adresi yeniden altın olacaktır. Bu nedenle altın sahiplerinin paniğe kapılmasına gerek yok. Çünkü bugün gidenler, yarın fazlasıyla geri gelecek.