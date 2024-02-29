Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: Cuma günü bitiyor... 29 şubat altın fiyatlları...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılları uyardı. Memiş emtia tarafında haftanın geri kalan günlerinde sert bir düşüş yaşanabileceğine dikkat çekti. Peki bugün altın ne kadar? İşte 29 şubat altın fiyatlları...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, emtia tarafında haftanın geri kalan günlerinde sert bir düşüş yaşanabileceğine dikkat çekerek, satıcılı geçmesi beklenen perşembe ve cuma günleri için yatırımcılara uyarılarda bulundu. Memiş, mevcut parite üzerinde 45 dolara kadar düşüş yaşanabileceği ve ons altının yeniden 2000 altını test edebileceği uyarısında bulunurken, altın sahiplerine izlemesi gereken yolları tek tek açıkladı.
HalkWeb'de yer alan habere göre yılın geri kalan bölümünde hem ons hem de gram altın/TL tarafında yükselişlerin devam edeceğini belirten Memiş, yaşanacak kısa süreli düşüşlerin yalnızca aldatma olacağını hatırlattı. Düşüşlerin ardından paniğe kapılarak satış yapanların, varlıklarını yerine koyamayacağını belirten Memiş, Cuma gününe kadar piyasalarda yaşanacaklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Altında düşüşler aşamaları gerçekleşecek olsa da, yükselişlerin saatler içerisinde yaşanacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden altın tarafında gördüğümüz satışların adresi bitcoin oluyor. Bitcoin fiyatlarındaki artışın önemli bir bölümü, altın tarafından çıkanlardan gelmekte ve yaşanan rekorlar, altın sahiplerini bitcoine yönlendiriyor. Bu nedenle haftanın geri kalan bölümünde altın fiyatlarının düştüğünü görebiliriz ancak ilerleyen haftalarda bitcoin tarafında yaşanacak kar satışlarının da adresi yeniden altın olacaktır. Bu nedenle altın sahiplerinin paniğe kapılmasına gerek yok. Çünkü bugün gidenler, yarın fazlasıyla geri gelecek.
Yaşanacak düşüşlerin kısa süreli olacak olması, alım defterini şimdiden kapatmanız için önemli. Hafta bitmeden, altın tarafındaki tercihlerini tamamlayın.