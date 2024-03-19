Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin!

Geçen haftayı 2154 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Yaklaşık 8 dolarlık bir gerileme daha oldu.

Buradan hızlı bir dönüş yapan bir trend göreceğiz.

Bu hafta için takip edeceğimiz bant aralığı 2125-2180 dolar aralığı.