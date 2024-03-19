Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin!

Altının inişli çıkışlı seyri devam ediyor. BU hafta altını almalı mı yoksa bekletmeli mi? İslam Memiş yanıtladı...

# Altın # piyasa # islam memiş
Editör: Yağmur Biçen
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Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin! - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için güçlü destek seviyelerini açıklayarak önemli yorumlarda bulundu.

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Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin! - Resim: 2

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

"Ons altın dün 2146-2163 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi.

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Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin! - Resim: 3

Ons altında 2125 dolar güçlü destek seviyesini bu hafta içinde takip edeceğim.

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Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin! - Resim: 4

Geçen haftayı 2154 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Yaklaşık 8 dolarlık bir gerileme daha oldu.

Buradan hızlı bir dönüş yapan bir trend göreceğiz.

Bu hafta için takip edeceğimiz bant aralığı 2125-2180 dolar aralığı.

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