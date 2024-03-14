Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor!
Elinde altın bulunduranların dikkatine! Yeni düzenlemeler geliyor. İşte detaylar…
Kıymetli madenlerin alım-satımıyla uğraşanlar için yeni bir dönem başlıyor. Artık elinizde gram altın veya gümüş bilezik bulunanlar için yeni bir dönem resmen başlıyor.
Kuyumcular, yeni sisteme geçiş yapacaklar ve bu geçişle birlikte uygulamalar da değişecek.
Son dönemde sahte altın skandalları dur durak bilmeden devam ediyor. Özellikle İstanbul'da çok sayıda kuyumcuda sahte altın satmaya çalışan vatandaş skandalı yaşanıyor.
İşte bu sorunu önlemek için kuyumcular 81 ilde yeni bir sisteme geçecekler.