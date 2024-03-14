Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor!

Elinde altın bulunduranların dikkatine! Yeni düzenlemeler geliyor. İşte detaylar…

# Altın # ekonomi # piyasa
Editör: Yağmur Biçen
Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor! - Resim: 1

Kıymetli madenlerin alım-satımıyla uğraşanlar için yeni bir dönem başlıyor. Artık elinizde gram altın veya gümüş bilezik bulunanlar için yeni bir dönem resmen başlıyor.

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Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor! - Resim: 2

Kuyumcular, yeni sisteme geçiş yapacaklar ve bu geçişle birlikte uygulamalar da değişecek.

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Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor! - Resim: 3

Son dönemde sahte altın skandalları dur durak bilmeden devam ediyor. Özellikle İstanbul'da çok sayıda kuyumcuda sahte altın satmaya çalışan vatandaş skandalı yaşanıyor.

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Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor! - Resim: 4

İşte bu sorunu önlemek için kuyumcular 81 ilde yeni bir sisteme geçecekler.

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