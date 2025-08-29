Anadolu Vakfı burs başvuruları başlıyor: Kimler alabilir, ne kadar ödenecek?
Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayan Anadolu Vakfı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başvuru takvimini ve şartlarını açıkladı. Burs tutarları henüz güncellenmedi ancak başvuru süreci 1 Eylül'de başlıyor.
2025-2026 eğitim yılı için Anadolu Vakfı burs başvuruları 1 Eylül’de başlıyor ve 30 Eylül’e kadar devam edecek.
Başvurular yalnızca basvuru.anadoluvakfi.org.tr/giris adresi üzerinden online olarak alınacak. Vakıf, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine karşılıksız maddi destek sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, akademik başarısı bulunan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler bu bursa başvurabilecek
HAZIRLIK VE 1. SINIFLARA ÖNCELİK VERİLECEK
Anadolu Vakfı bursuna tüm sınıf seviyelerinden öğrenciler başvurabiliyor ancak değerlendirme sürecinde hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerine öncelik tanınıyor.
Burs başvurusu yapan adayların akademik başarı düzeyi ve gelir durumu esas alınarak ön değerlendirme yapılıyor. Bu sürecin ardından oluşturulan mülakat listelerine giren adaylarla birebir görüşmeler gerçekleştiriliyor.
Nihai bursiyer listesi Aralık ayının ilk haftasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden ilan ediliyor.
Anadolu Vakfı burs programı, aynı zamanda farklı kurumlara ait burslara başvuru yapmayı engellemiyor. Yani öğrenciler, bu bursa başvurduktan sonra diğer burs kaynakları için de başvuru yapabiliyor.
BURSLAR 9 AY SÜREYLE ÖDENECEK
Anadolu Vakfı bursu, Ekim ayından itibaren başlamak üzere toplam 9 ay boyunca ödeniyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde öğrenim gören öğrencilere aylık 5.500 TL, diğer illerdeki öğrencilere ise 4.500 TL tutarında ödeme yapılmıştı.
2025-2026 eğitim yılı için güncel burs tutarı ise henüz açıklanmadı. Vakıf, güncel rakamı başvuru süreci başladıktan sonra paylaşacak.
Ödemeler genellikle Ekim-Haziran dönemini kapsasa da ilk burs ödemesi geleneksel olarak Ocak ayında yapılıyor ve geriye dönük şekilde hesaba yatırılıyor. Ödemeler düzenli olarak öğrencilerin banka hesaplarına aktarılıyor.