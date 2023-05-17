Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatları belli oldu

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı yaklaşık 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara ile Sivas arasını 2 saat 35 dakikaya düşüren projenin Mayıs ayı sonuna kadar ise ücretsiz olacağını ifade etmişti.