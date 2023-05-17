Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatları belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda açılan ve Ankara-Sivas arasını 2 buçuk saate düşüren yüksek hızlı tren hattının bilet fiyatları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hattın Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurmuştu.

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Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatları belli oldu - Resim: 1 1 5

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı yaklaşık 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara ile Sivas arasını 2 saat 35 dakikaya düşüren projenin Mayıs ayı sonuna kadar ise ücretsiz olacağını ifade etmişti.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatları belli oldu - Resim: 2 2 5

Seferlerin ücretsiz hizmet vermesinin bitimine günler kala Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı açıklandı.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatları belli oldu - Resim: 3 3 5

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle 240 lira olduğu belirlendi.

Öte yandan Sivas ile Ankara arası otobüs fiyatlarının 400 lira olması dikkat çekti.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatları belli oldu - Resim: 4 4 5

20 GÜNDE 70 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 20 günde gerçekleştirilen 120 seferde 70 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.