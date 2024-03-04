Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Dolar kurunun dalgalanmasıyla teknolojik aletlere her geçen ay zam geliyor. Son olarak Apple'ın Türkiye'de satılan ürünlerine zam geldi. İşte yeni fiyatlar...
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Apple'ın Türkiye'de satılan ürünlerine zam geldi. Zamla birlikte en ucuz iPhone modeli 29 bin liraya yükselirken, en pahalı iPhone modeli 110 bin liraya dayandı.
Apple Türkiye’nin resmi internet sitesindeki fiyatlara göre en ucuz iPhone modeli 29 bin liraya yükselirken, en pahalı iPhone modeli 110 bin liraya yaklaştı.
Buna göre en ucuz model olan iPhone SE 64 GB, 28.999 TL'ye yükseldi. En pahalı model olan iPhone 15 Pro Max 1 TB’ın fiyatı ise 107.999 TL'ye yükseldi.
Apple ürünlerine en son Aralık 2023'te zam gelmişti.
Yeni zamla birlikte;
iPhone SE 64 GB: 28.999 TL
iPhone 14 128 GB: 51.499 TL