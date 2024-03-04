Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Dolar kurunun dalgalanmasıyla teknolojik aletlere her geçen ay zam geliyor. Son olarak Apple'ın Türkiye'de satılan ürünlerine zam geldi. İşte yeni fiyatlar...

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Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Resim: 1

Apple'ın Türkiye'de satılan ürünlerine zam geldi. Zamla birlikte en ucuz iPhone modeli 29 bin liraya yükselirken, en pahalı iPhone modeli 110 bin liraya dayandı.

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Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Resim: 2

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesindeki fiyatlara göre en ucuz iPhone modeli 29 bin liraya yükselirken, en pahalı iPhone modeli 110 bin liraya yaklaştı.

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Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Resim: 3

Buna göre en ucuz model olan iPhone SE 64 GB, 28.999 TL'ye yükseldi. En pahalı model olan iPhone 15 Pro Max 1 TB’ın fiyatı ise 107.999 TL'ye yükseldi.

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Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Resim: 4

Apple ürünlerine en son Aralık 2023'te zam gelmişti.

Yeni zamla birlikte;

iPhone SE 64 GB: 28.999 TL

iPhone 14 128 GB: 51.499 TL

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