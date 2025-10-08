Araba hayali kuranlar dikkat! Bankalar 400 bin TL için ne faiz istiyor?
Otomobil fiyatları tırmanmaya devam ederken, bankalar taşıt kredilerinde faiz ve kar payı oranlarını güncelledi. Peki, hangi banka en düşük faizi veriyor, kim ne kadar geri ödeme istiyor? İşte 2025’in güncel taşıt kredisi tablosu…
Otomobil almak isteyenler için taşıt kredisi faizleri yeniden yükselişte.
Sıfır araç fiyatları döviz ve vergi etkisiyle katlanırken, ikinci el piyasasında da hareketlilik sürüyor.
İşte bankaların 400.000 TL taşıt kredisi için güncel faiz oranları, aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları:
Dünya Katılım
Araç Finansmanı – Katılım Bankası
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 20.636,27 TL
Toplam Ödeme: 745.205 TL
Albaraka Türk
Araç Finansmanı – Katılım Bankası
Kâr Payı Oranı: %2,96
Aylık Taksit: 20.711,63 TL
Toplam Ödeme: 745.638 TL
Garanti BBVA
Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 21.052,33 TL
Toplam Ödeme: 759.883 TL
Akbank
Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 21.204,58 TL
Toplam Ödeme: 765.664 TL
Kuveyt Türk
Araç Finansmanı – Katılım Bankası
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 21.242,72 TL
Toplam Ödeme: 767.037 TL
Vakıf Katılım
3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 21.433,89 TL
Toplam Ödeme: 773.620 TL
Alternatif Bank
Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL
Türkiye Finans
Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL
Ziraat Katılım
Taşıt Finansmanı – Katılım Bankası
Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL
İş Bankası
Taşıt Kredisi – Sıfır / 2. El
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL
Şekerbank
Taşıt Kredisi – 2. El
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL
Ziraat Bankası
Taşıt Kredisi – 2. El / Sıfır Araç
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL
Anadolubank
Taşıt Kredisi – Standart
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL
Halkbank
Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 28.789,22 TL
Toplam Ödeme: 1.038.411 TL
ICBC Bank Turkey
Taşıt Kredisi – Standart
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL