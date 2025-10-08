Araba hayali kuranlar dikkat! Bankalar 400 bin TL için ne faiz istiyor?

Otomobil fiyatları tırmanmaya devam ederken, bankalar taşıt kredilerinde faiz ve kar payı oranlarını güncelledi. Peki, hangi banka en düşük faizi veriyor, kim ne kadar geri ödeme istiyor? İşte 2025’in güncel taşıt kredisi tablosu…

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Otomobil almak isteyenler için taşıt kredisi faizleri yeniden yükselişte.
Sıfır araç fiyatları döviz ve vergi etkisiyle katlanırken, ikinci el piyasasında da hareketlilik sürüyor.

İşte bankaların 400.000 TL taşıt kredisi için güncel faiz oranları, aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları:

Dünya Katılım
Araç Finansmanı – Katılım Bankası

Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 20.636,27 TL
Toplam Ödeme: 745.205 TL

Albaraka Türk
Araç Finansmanı – Katılım Bankası

Kâr Payı Oranı: %2,96
Aylık Taksit: 20.711,63 TL
Toplam Ödeme: 745.638 TL

Garanti BBVA
Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 21.052,33 TL
Toplam Ödeme: 759.883 TL

Akbank
Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 21.204,58 TL
Toplam Ödeme: 765.664 TL

Kuveyt Türk
Araç Finansmanı – Katılım Bankası

Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 21.242,72 TL
Toplam Ödeme: 767.037 TL

Vakıf Katılım
3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 21.433,89 TL
Toplam Ödeme: 773.620 TL

Alternatif Bank
Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL

Türkiye Finans
Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL

Ziraat Katılım
Taşıt Finansmanı – Katılım Bankası

Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL

İş Bankası
Taşıt Kredisi – Sıfır / 2. El

Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL

Şekerbank
Taşıt Kredisi – 2. El

Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL

Ziraat Bankası
Taşıt Kredisi – 2. El / Sıfır Araç

Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL

Anadolubank
Taşıt Kredisi – Standart

Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL

Halkbank
Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 28.789,22 TL
Toplam Ödeme: 1.038.411 TL

ICBC Bank Turkey
Taşıt Kredisi – Standart

Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL

