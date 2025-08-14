Araç almak isteyenler dikkat! Bankaların taşıt kredisi faizleri cep yakıyor
Bankaların 24 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredilerinde faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları netleşti. İşte detaylar...
Bankaların taşıt kredilerinde faiz ve kar payı oranları son aylarda rekor seviyelere çıktı.
İşte 400 bin TL taşıt kredisinin 24 ay vadeli geri ödeme tutarları...
Akbank
Faiz oranı: %3,45
Aylık ödeme: 27.553,52 TL
Toplam geri ödeme: 663.584 TL
Albaraka Türk
Kâr payı oranı: %2,99
Aylık ödeme: 25.932,10 TL
Toplam geri ödeme: 622.390 TL
Kuveyt Türk
Kâr payı oranı: %3,00
Aylık ödeme: 25.966,82 TL
Toplam geri ödeme: 625.503 TL
Vakıf Katılım
Kâr payı oranı: %3,15
Aylık ödeme: 26.490,52 TL
Toplam geri ödeme: 637.772 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,29
Aylık ödeme: 26.984,02 TL
Toplam geri ödeme: 649.616 TL
Dünya Katılım
Kâr payı oranı: %3,45
Aylık ödeme: 27.553,52 TL
Toplam geri ödeme: 663.584 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz oranı: %3,49
Aylık ödeme: 27.696,80 TL
Toplam geri ödeme: 666.723 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %3,79
Aylık ödeme: 28.782,86 TL
Toplam geri ödeme: 692.788 TL
Türkiye Finans
Kâr payı oranı: %3,89
Aylık ödeme: 29.149,30 TL
Toplam geri ödeme: 701.583 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,69
Aylık ödeme: 28.418,61 TL
Toplam geri ödeme: 684.046 TL
Ziraat Katılım
Kâr payı oranı: %3,79
Aylık ödeme: 28.782,86 TL
Toplam geri ödeme: 692.788 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %4,17
Aylık ödeme: 30.186,91 TL
Toplam geri ödeme: 726.485 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %4,79
Aylık ödeme: 32.543,24 TL
Toplam geri ödeme: 783.037 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %4,82
Aylık ödeme: 32.659,25 TL
Toplam geri ödeme: 785.822 TL
Halkbank
Faiz oranı: %4,89
Aylık ödeme: 32.930,64 TL
Toplam geri ödeme: 792.335 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %6,00
Aylık ödeme: 37.359,59 TL
Toplam geri ödeme: 898.630 TL