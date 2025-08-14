Araç almak isteyenler dikkat! Bankaların taşıt kredisi faizleri cep yakıyor

Bankaların 24 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredilerinde faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları netleşti. İşte detaylar...

Bankaların taşıt kredilerinde faiz ve kar payı oranları son aylarda rekor seviyelere çıktı.

İşte 400 bin TL taşıt kredisinin 24 ay vadeli geri ödeme tutarları...

Akbank

Faiz oranı: %3,45
Aylık ödeme: 27.553,52 TL
Toplam geri ödeme: 663.584 TL

Albaraka Türk

Kâr payı oranı: %2,99
Aylık ödeme: 25.932,10 TL
Toplam geri ödeme: 622.390 TL

Kuveyt Türk

Kâr payı oranı: %3,00
Aylık ödeme: 25.966,82 TL
Toplam geri ödeme: 625.503 TL

Vakıf Katılım

Kâr payı oranı: %3,15
Aylık ödeme: 26.490,52 TL
Toplam geri ödeme: 637.772 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: %3,29
Aylık ödeme: 26.984,02 TL
Toplam geri ödeme: 649.616 TL

Dünya Katılım

Kâr payı oranı: %3,45
Aylık ödeme: 27.553,52 TL
Toplam geri ödeme: 663.584 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Faiz oranı: %3,49
Aylık ödeme: 27.696,80 TL
Toplam geri ödeme: 666.723 TL

İş Bankası

Faiz oranı: %3,79
Aylık ödeme: 28.782,86 TL
Toplam geri ödeme: 692.788 TL

Türkiye Finans

Kâr payı oranı: %3,89
Aylık ödeme: 29.149,30 TL
Toplam geri ödeme: 701.583 TL

Alternatif Bank

Faiz oranı: %3,69
Aylık ödeme: 28.418,61 TL
Toplam geri ödeme: 684.046 TL

Ziraat Katılım

Kâr payı oranı: %3,79
Aylık ödeme: 28.782,86 TL
Toplam geri ödeme: 692.788 TL

Şekerbank

Faiz oranı: %4,17
Aylık ödeme: 30.186,91 TL
Toplam geri ödeme: 726.485 TL

Ziraat Bankası

Faiz oranı: %4,79
Aylık ödeme: 32.543,24 TL
Toplam geri ödeme: 783.037 TL

Anadolubank

Faiz oranı: %4,82
Aylık ödeme: 32.659,25 TL
Toplam geri ödeme: 785.822 TL

Halkbank

Faiz oranı: %4,89
Aylık ödeme: 32.930,64 TL
Toplam geri ödeme: 792.335 TL

ICBC Bank Turkey

Faiz oranı: %6,00
Aylık ödeme: 37.359,59 TL
Toplam geri ödeme: 898.630 TL

