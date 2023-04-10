Araç sahibi olanlar dikkat: 16 bin 431 lira ödenecek

YÜZDE 50'YE KADAR İNDİRİM

Daha önce açıkladığımız 1 Mayıs'ta kesin olarak yürürlüğe girecek yeni basamaklar ilan edildi. Bunlar 8. ve 0. basamak olarak öne çıkıyor. Bildiğiniz üzere ilk kez sigorta poliçesi yaptıracak olan herhangi biri 4. basamaktan sisteme dahil oluyordu. Eğer kötü bir sürücü değilse bir sonraki yıl yüzde 10, sonraki yıl yüzde 22, sonraki yıl yüzde 42'ye kadar indirim alabiliyordu. Şimdi ise yeni bir basamak eklenerek artık sürücüler yüzde 50'ye kadar indirim alabilecek. Ama bunun bir şartı var en az 5 yıl 7.basamakta hiç hasar almadan araç kullanmış olması gerekiyor." şeklinde konuştu.