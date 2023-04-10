Araç sahibi olanlar dikkat: 16 bin 431 lira ödenecek
Arabası olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 15 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak yönetmeliğe göre; aylık olarak trafik sigortası yüzde 2 artacak. İşte detaylar...
Arabası olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Zorunlu Trafik Sigortası'na ilişkin yeni dönem başlıyor. Buna göre aylık olarak trafik sigortası yüzde 2 artacak. Hasarsızlık oranı yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltilecek. Hasarsızlıkta basamak adedi 7'den 8'e çıkacak. Yüzde 100 elektrikli araçlara da yüzde 10 ekstra prim indirimi uygulanacak. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı konu ile ilgili detayları açıkladı.
15 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ
Arabası olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Zorunlu Trafik Sigortası'na ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 15 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak yönetmeliğe göre; aylık olarak trafik sigortası yüzde 2 artacak. Hasarsızlık oranı yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltilecek. Hasarsızlıkta basamak adedi 7'den 8'e çıkacak. Yüzde 100 elektrikli araçlara da yüzde 10 ekstra prim indirimi uygulanacak. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, konuyla ilgili merak edilenler hakkında bilgi verdi.
YÜZDE 50 PRİM İNDİRİMİ İÇİN TEK ŞART VAR
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı ilk kez poliçe yapacak olanlara uyarılarda bulunarak, "Bildiğiniz üzere trafik sigortasında primler devamlı değişiyordu ve çok ciddi anlamda yükseliyordu. Primlerin artmasına rağmen hasar artmaya böylece primler artmaya devam ediyordu. Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu, köklü değişikliklere giderek sürücü davranışını değiştirmeye yönelik birçok uygulamayı gündeme alacağını söyledi. Bu amaçla da 4 Nisan 2023 tarihinde 1 Mayıs 2023'te yürürlüğe girecek yeni bir yönetmelik yayımladı.
YÜZDE 50'YE KADAR İNDİRİM
Daha önce açıkladığımız 1 Mayıs'ta kesin olarak yürürlüğe girecek yeni basamaklar ilan edildi. Bunlar 8. ve 0. basamak olarak öne çıkıyor. Bildiğiniz üzere ilk kez sigorta poliçesi yaptıracak olan herhangi biri 4. basamaktan sisteme dahil oluyordu. Eğer kötü bir sürücü değilse bir sonraki yıl yüzde 10, sonraki yıl yüzde 22, sonraki yıl yüzde 42'ye kadar indirim alabiliyordu. Şimdi ise yeni bir basamak eklenerek artık sürücüler yüzde 50'ye kadar indirim alabilecek. Ama bunun bir şartı var en az 5 yıl 7.basamakta hiç hasar almadan araç kullanmış olması gerekiyor." şeklinde konuştu.