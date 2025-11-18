Araç sahipleri dikkat! 18 Kasım akaryakıt fiyatlarında tabela değişti mi?
Brent petroldeki durulmayan sular ve döviz kurundaki anlık değişimler sürücülerin cebini doğrudan etkilemeye devam ederken, milyonlarca araç sahibi güne "zam mı geldi yoksa indirim mi var?" sorusuyla başladı.
Küresel enerji piyasalarında rüzgarın yönü sürekli değişiyor; Brent petrol varil fiyatlarındaki istikrarsız grafik ve döviz kurlarında yaşanan ani dalgalanmalar, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların da sık sık güncellenmesine neden oluyor.
Vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini kontrol altında tutabilmek amacıyla “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi soruların cevaplarını yakından takip ediyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte araç sahiplerinin merakla beklediği il il güncel akaryakıt fiyat listesi…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.89 TL
Motorin litre fiyatı: 57.63 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.73 TL
Motorin litre fiyatı: 57.49 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.76 TL
Motorin litre fiyatı: 58.65 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 56.09 TL
Motorin litre fiyatı: 58.99 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL