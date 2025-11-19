Araç sahipleri dikkat! 19 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum
Döviz kurları ve petrol piyasalarındaki durmak bilmeyen hareketlilik istasyon tabelalarını etkilemeyi sürdürürken, araç sahipleri güncel maliyet tablosunu netleştirmek için araştırmalarını hızlandırdı. İşte piyasalardaki üç büyükşehirdeki güncel fiyatlar...
Akaryakıt tarifeleri üzerinde belirleyici güce sahip olan Brent petrol varil fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler ve vergi oranlarındaki yükselişler, pompa fiyatlarını doğrudan şekillendiren temel faktörler olarak öne çıkıyor.
Mevcut tablo karşısında vatandaşların zihnini kurcalayan ve yanıt aranan başlıca konuların başında “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” soruları geliyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.89 TL
Motorin litre fiyatı: 57.63 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.73 TL
Motorin litre fiyatı: 57.49 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.76 TL
Motorin litre fiyatı: 58.65 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 56.09 TL
Motorin litre fiyatı: 58.99 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL