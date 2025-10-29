Araç sahipleri dikkat! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel fiyatlar...

Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle milyonlarca sürücü pompa fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü benzin, motorin veya LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son durum...

Akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan birçok faktör bulunuyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan zam ya da indirim olarak yansıyor. Sürücülerin yakından takip ettiği bu fiyatlamalarda, vergilere yapılan zamlar da önemli bir rol oynuyor.

Vatandaşlar, "29 Ekim 2025 çarşamba günü benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatına zam ya da indirim var mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 29 Ekim 2025 günü akayakıtta herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52.34 TL
Motorin: 55.44 TL
LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52.18 TL
Motorin: 55.31 TL
LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin: 53.17 TL
Motorin: 56.46 TL
LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzin: 53.52 TL
Motorin: 56.77 TL
LPG: 27.53 TL

