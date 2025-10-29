Araç sahipleri dikkat! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel fiyatlar...

Vatandaşlar, "29 Ekim 2025 çarşamba günü benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatına zam ya da indirim var mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 29 Ekim 2025 günü akayakıtta herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.