Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?
Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik izlenmeye devam ederken, akaryakıt fiyatları 16 Eylül 2025 Salı günü de değişmedi. Benzin, motorin ve LPG’de herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.
Türkiye’nin üç büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında işlem görmeyi sürdürüyor.
AKARYAKITTA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
Araç sahiplerinin merak ettiği “Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?” sorusunun yanıtı değişmedi. 16 Eylül 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir güncelleme yapılmadı.
16 EYLÜL 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatın üzerine ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatı belirleniyor.