Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİREN HABER GELDİ

Mazot fiyatları için 4 gün önce yapılan 91 kuruşluk indirime 47 kuruş daha eklendi. Böylece yapılan indirim bir haftada 1,38 TL’ye ulaştı.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi şimdilik bulunmuyor.