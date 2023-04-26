Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim geldi
Petrol fiyatları artan faiz oranları, küresel ekonomi ve yakıt talebi görünümüne ilişkin endişelerin artması ile son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşün ardından araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi.
Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 25 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİREN HABER GELDİ
Mazot fiyatları için 4 gün önce yapılan 91 kuruşluk indirime 47 kuruş daha eklendi. Böylece yapılan indirim bir haftada 1,38 TL’ye ulaştı.
Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi şimdilik bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 NİSAN 2023 SALI)
İSTANBUL
• Benzin: 21.25 TL
• Motorin: 19.69 TL
• LPG (Otogaz): 10.32 TL
ANKARA
• Benzin: 21.61 TL
• Motorin: 20.03 TL
• LPG (Otogaz): 10.64 TL