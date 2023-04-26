Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim geldi

Petrol fiyatları artan faiz oranları, küresel ekonomi ve yakıt talebi görünümüne ilişkin endişelerin artması ile son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşün ardından araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi.

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Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim geldi - Resim: 1 1 5

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 25 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim geldi - Resim: 2 2 5

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 

ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİREN HABER GELDİ

Mazot fiyatları için 4 gün önce yapılan 91 kuruşluk indirime 47 kuruş daha eklendi. Böylece yapılan indirim bir haftada 1,38 TL’ye ulaştı.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi şimdilik bulunmuyor.

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim geldi - Resim: 3 3 5

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 NİSAN 2023 SALI)

İSTANBUL

• Benzin: 21.25 TL
• Motorin: 19.69 TL
• LPG (Otogaz): 10.32 TL

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim geldi - Resim: 4 4 5

ANKARA

• Benzin: 21.61 TL
• Motorin: 20.03 TL
• LPG (Otogaz): 10.64 TL