Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG’de zam ya da indirim var mı?
Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen, akaryakıt fiyatları 4 Ekim Cumartesi günü değişmedi.
Brent petrol fiyatlarının küresel piyasalarda gösterdiği hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişim, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Araç sahipleri her gün “Benzin, motorin ve LPG’de zam mı var, indirim mi?” sorusuna yanıt ararken, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü için fiyatlarda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
Akaryakıt fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen rafineri fiyatları, vergi oranları ve döviz kurlarındaki değişimlere göre düzenleniyor. Bu nedenle hem uluslararası enerji piyasaları hem de dolar/TL kuru fiyatlar üzerinde kritik rol oynuyor.
LPG’YE DÜN ZAM GELMİŞTİ
3 Ekim 2025 Cuma günü LPG’de litre başına 1,18 TL’lik zam yürürlüğe girmişti.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 53,29 TL
Motorin: 54,48 TL
LPG: 27,71 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 53,13 TL
Motorin: 54,35 TL
LPG: 27,08 TL
Ankara
Benzin: 54,13 TL
Motorin: 55,48 TL
LPG: 27,60 TL
İzmir
Benzin: 54,46 TL
Motorin: 55,81 TL
LPG: 27,53 TL