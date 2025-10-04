Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG’de zam ya da indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarının küresel piyasalarda gösterdiği hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişim, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Araç sahipleri her gün “Benzin, motorin ve LPG’de zam mı var, indirim mi?” sorusuna yanıt ararken, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü için fiyatlarda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.