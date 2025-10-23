Araç sahipleri dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları ne kadar oldu?

Brent petroldeki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar pompa fiyatlarını belirlerken, peş peşe gelen ÖTV zamları sürücüleri zorluyor. Araç sahipleri "Benzin ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını her gün yeniden arıyor.

Yayınlanma: Güncellenme:
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uygulanan vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor.

Sürücülerin bütçesini yakından ilgilendiren bu gelişmeler, vatandaşların “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara her gün yanıt aramasına neden oluyor.

Peki, 23 Ekim 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.26 TL

Motorin litre fiyatı: 52.35 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.08 TL

Motorin litre fiyatı: 52.20 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.08 TL

Motorin litre fiyatı: 53.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.42 TL

Motorin litre fiyatı: 53.70 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

