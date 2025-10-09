Araç sahipleri dikkat! İşte akaryakıtta indirim sonrası yeni tablo
Petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki değişimle birlikte akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Benzin ve motorine yapılan indirimlerin ardından bugünkü pompa fiyatları merak ediliyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve dövizdeki yatay seyir sonucunda, benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapıldı.
Benzin grubuna ortalama 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim uygulanırken, LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
İşte bugün itibarıyla Türkiye’nin üç büyük ilinde benzin, motorin ve LPG’nin pompa fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52.10 TL
Motorin: 53.19 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 51.94 TL
Motorin: 53.05 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 52.95 TL
Motorin: 54.20 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 53.28 TL
Motorin: 54.53 TL
LPG: 27.53 TL