Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Bayram öncesi benzin ve motorine gelen zamların ardından yeni bir fiyat hareketliliği beklenirken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) beklenen benzin zammını iptal etti.
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 19 Mart’ta dolar 41 TL’ye kadar yükselmiş, ardından bir miktar gerilemişti.
Ancak yine de yüksek seyreden kur, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
📌 Son akaryakıt zamları:
✅ 25 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı.
✅ 26 Mart Çarşamba günü motorinin litre fiyatı 1 lira arttı.
❌ 1,25 TL’lik yeni benzin zammı EPDK tarafından iptal edildi.
📍 İstanbul Avrupa Yakası
🔹 Benzin: 46,53 TL
🔹 Motorin: 46,41 TL
🔹 LPG: 27,59 TL
📍 İstanbul Anadolu Yakası
🔹 Benzin: 46,38 TL
🔹 Motorin: 46,29 TL
🔹 LPG: 26,99 TL
📍 Ankara
🔹 Benzin: 47,08 TL
🔹 Motorin: 47,14 TL
🔹 LPG: 27,49 TL
📍 İzmir
🔹 Benzin: 47,45 TL
🔹 Motorin: 47,51 TL
🔹 LPG: 27,34 TL
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim şimdilik gündemde değil. Gelişmeler için takipte kalın