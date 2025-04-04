Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları

📍 Ankara

🔹 Benzin: 47,08 TL

🔹 Motorin: 47,14 TL

🔹 LPG: 27,49 TL

📍 İzmir

🔹 Benzin: 47,45 TL

🔹 Motorin: 47,51 TL

🔹 LPG: 27,34 TL

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim şimdilik gündemde değil. Gelişmeler için takipte kalın