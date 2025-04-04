Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Bayram öncesi benzin ve motorine gelen zamların ardından yeni bir fiyat hareketliliği beklenirken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) beklenen benzin zammını iptal etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 19 Mart’ta dolar 41 TL’ye kadar yükselmiş, ardından bir miktar gerilemişti. 

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Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Ancak yine de yüksek seyreden kur, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

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Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

📌 Son akaryakıt zamları:

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Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

✅ 25 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı.
✅ 26 Mart Çarşamba günü motorinin litre fiyatı 1 lira arttı.
❌ 1,25 TL’lik yeni benzin zammı EPDK tarafından iptal edildi.

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Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

📍 İstanbul Avrupa Yakası
🔹 Benzin: 46,53 TL
🔹 Motorin: 46,41 TL
🔹 LPG: 27,59 TL

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Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

📍 İstanbul Anadolu Yakası
🔹 Benzin: 46,38 TL
🔹 Motorin: 46,29 TL
🔹 LPG: 26,99 TL

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Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

📍 Ankara
🔹 Benzin: 47,08 TL
🔹 Motorin: 47,14 TL
🔹 LPG: 27,49 TL

📍 İzmir
🔹 Benzin: 47,45 TL
🔹 Motorin: 47,51 TL
🔹 LPG: 27,34 TL

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim şimdilik gündemde değil. Gelişmeler için takipte kalın

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