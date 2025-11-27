Araç sahipleri dikkat! İşte LPG, benzin ve motorinde son durum
Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar, döviz kuru hareketliliği ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Araç sahiplerinin merak ettiği güncel rakamlar belli oldu.
Uluslararası piyasalarda gözlemlenen dalgalanmalar, döviz kurundaki yükseliş ve alçalışlar ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışlarının ardı ardına gelmesi, akaryakıt fiyatları tablosunda belirleyici rol oynamayı sürdürüyor.
Vatandaşlar, araçlarının günlük yakıt masraflarını izleyebilmek amacıyla her gün "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi hayati soruların cevaplarını araştırıyor.
İşte 27 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
Motorin litre fiyatı: 57.07 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.86 TL
Motorin litre fiyatı: 56.93 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.87 TL
Motorin litre fiyatı: 58.10 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 56.20 TL
Motorin litre fiyatı: 58.43 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL