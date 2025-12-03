Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini resmen duyurmasıyla birlikte, konut kiralarında Aralık ayında uygulanacak zam oranı da kesinleşti.
Kira zam oranının temelini oluşturan kasım ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 31,07 oranında, aylık bazda ise yüzde 0,87 oranında artış gösterdi.
TÜFE'deki (2003=100) değişim oranları, kasım 2025 dönemi için şu şekilde belirlendi:
Bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış.
Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış.
On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ TAVAN ORANI
Sözleşme yenilemelerinde yasal olarak temel alınan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kirada uygulanacak tavan zam oranı netleşti.
Buna göre, Aralık ayı boyunca kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar için uygulanacak kira artış oranları azami olarak yüzde 35,91 seviyesini aşamayacak.