Aralık ayı kira artış oranı belli oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim oranları, kasım 2025 dönemi için şu şekilde belirlendi:

Bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış.

On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.